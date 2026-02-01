Arte, resiliencia y conciencia social: Haute à Porter y una pincelada por la vida

Josefina Acosta Rivera descubrió la ropa que hacía la diseñadora mexicana Jehsel Lau con su marca Haute à Porter.

Se acercó a ella para ver si podía donarles faldas para que ella, junto con compañeras y un hombre diagnosticados con cáncer de mama, pudieran usarlas en su exhibición anual en octubre de 2025.

Después de analizarlo, Jehsel le respondió que no le servía de nada regalarles la falda, pero le propuso trabajar en conjunto y enseñarles a realizar su prenda a parte de los miembros de Una Pincelada por la Vida.

Se trata de una asociación dirigida por la señora Acosta —Pina, como le dicen de cariño— que acompaña a personas con cáncer de mama, desde el diagnóstico hasta el tratamiento.

El proyecto comenzó en marzo pasado, cuenta Lau a Excélsior, y lo que se pronosticó para dos meses, se transformó en seis.

Comenzamos dos días a la semana donde nos reuníamos unas cuatro horas más o menos y el propósito era enseñar desde el patrón, que cada una pudiera hacer su propio patrón, aprendieran técnicas de costura, de alta costura y fue todo un reto, porque en realidad ellas no cuentan con máquinas y lo que consiguieron en ese momento eran máquinas domésticas.

Se pronosticó en dos meses hacer 100 faldas, pero nos llevó hasta el mes de septiembre poder concretarlas por el reto que representaba, por la complejidad de la falda, pues no fueron faldas sencillas, eran faldas que llevaban la intención de que se viera un trabajo en equipo, que ellas no supieran a quién estaban creando la falda... nunca supieron cómo iba a ser el resultado... sólo hacían por bloques o pedazos... A veces había quien ya quería desertar porque no era una tarea sencilla, pero la confianza que pusieron en mí y la inversión humana que había en esto, decidimos que teníamos que sacar este proyecto porque no sabíamos qué nos iba a traer”, dice Jehsel.

Fotos: Cortesía Haute à Porter, Una Pincelada por la Vida y Rodolfo Monroy M. Antonio Figfel

Se trata de una situación, continúa la modista, que no sólo lleva el paciente, sino también los familiares; un acto de educación y contención.

Las faldas no sólo llevan un propósito de donación, llevan un propósito de recordar quién las hizo y sobre todo pasar la voz. Quien las porte y las lleve, sabemos que lo hará de corazón.

La moda simplemente es un pretexto para entrar en un círculo como éste, en el que parece frívolo, pero también hay mucha pasión en la industria, mucha gente dispuesta a apoyar y esta causa no es una minoría, es una mayoría”.

Desde hace 10 años realizan una exhibición en la que sus torsos y brazos son decorados con pinturas no tóxicas para que no les afecten y la parte baja la cubren con shorts o, en este caso, con faldas, de la colección Kintsugi de Haute à Porter en colaboración con Una Pincelada por la Vida.

Lamentablemente, de acuerdo con datos oficiales, los casos de cáncer de mama van en aumento. Son más de 900 miembros de la asociación, aunque unas 30 las que acompañan a las que son diagnosticadas.

Para nosotros es muy importante que el mundo vea que el cáncer de mama existe en hombres y mujeres y que, detectado a tiempo, salvan la vida. Hay tratamientos y no significa muerte.

Cuando a uno le dicen, uno se asusta y hasta soñamos con nuestro funeral y son días de incertidumbre”, comparte la señora Pina, sobreviviente de cáncer de mama, quien además está agradecida con Jehsel, pues nunca pensó que les pudiera enseñar tanto. “Fue una manera de terapia”, añade.

Algunas compañeras trascendieron durante el proceso de confección.

Jehsel sabe que es una prenda con historia y mucho poder.

Creo que es una falda de acto de valentía, que vale la pena, pues que esas 100 mujeres sean semillas en diferentes partes de México para que volteen a ver no sólo a la asociación, sino también a esta problemática a nivel mundial, de la que 15 mil mujeres en México mueren cada dos años debido a la enfermedad.”

Doña Pina invita a la autoexploración y a que las personas que pasan por este proceso las busquen.

No están solas, muchas que ya pasamos, estamos para cualquier duda que tengan, que sé que tenemos muchas al empezar.”

