¿De qué murió Efraín Rosas León? Actor de La familia P. Luche que enfrentaba una crisis financiera

El medio del espectáculo mexicano está de luto tras confirmarse la muerte de Efraín Rosas León, actor conocido en el gremio como 'El Gallo', quien falleció a los 56 años. Aunque construyó una trayectoria de varias décadas en televisión y cine, sus últimos meses estuvieron marcados por dificultades económicas y problemas de salud que él mismo llegó a compartir en redes sociales.

Fallece actor de La familia P. Luche y Hasta que el dinero nos separe

La noticia fue confirmada el jueves 12 de noviembre de 2026 por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) y la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), organizaciones que publicaron mensajes para despedir al intérprete y expresar sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de profesión.

La muerte de 'El Gallo' conmocionó al medio artístico; la ANDA y la ANDI confirmaron su fallecimiento sin precisar las causas. IG andimexico

A través de una esquela, la ANDA recordó a Rosas León como un compañero entrañable, cuya presencia y compañerismo dejaron huella entre quienes tuvieron la oportunidad de trabajar con él. Sin embargo, ninguno de los organismos dio detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento.

¿De qué murió Efraín Rosas León?

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente cuál fue la causa de muerte del actor. Aunque en sus últimas publicaciones habló abiertamente sobre su diagnóstico de diabetes y las dificultades que enfrentaba para atender sus necesidades cotidianas, no existe información confirmada que permita establecer una relación directa entre esta enfermedad y su fallecimiento.

Aunque no se ha revelado la causa de su muerte, el intérprete de La familia P. Luche enfrentaba problemas de salud y dificultades financieras. IG efrainrosasleon

La diabetes era uno de los problemas de salud que más preocupaban al intérprete. En una publicación compartida en Facebook, explicó que un médico le había recomendado no salir solo y contar con alguien que pudiera acompañarlo, incluso durante las noches.

Esta situación representaba una complicación adicional debido a su precaria condición económica. Según relató, no tenía los recursos suficientes para pagar a una persona que pudiera brindarle ese acompañamiento, por lo que decidió hacer pública su situación y solicitar ayuda.

Por ahora, tanto la causa médica de su muerte como los detalles de sus últimos días permanecen sin esclarecerse.

Efraín Rosas León pedía ayuda económica en redes sociales

Además de los problemas de salud, el actor atravesaba una etapa complicada por la falta de oportunidades laborales. Sus publicaciones en redes sociales dejaron ver la situación económica que enfrentaba y la necesidad de recurrir a la solidaridad de sus seguidores.

Efraín Rosas León compartió en Facebook que padecía diabetes y que no tenía recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. IG andactores / efrainrosasleon

En uno de sus mensajes pidió apoyo para comprar una caldera y explicó que en ese momento solamente tenía 50 pesos. También solicitó comprensión ante su petición y pidió que quienes no estuvieran de acuerdo evitaran hacer comentarios negativos.

En otra publicación detalló que, debido a la diabetes, necesitaba salir acompañado, pero no podía cubrir el costo de ese servicio. Incluso contó que había tenido que vender algunas de sus pertenencias para conseguir dinero, aunque los recursos obtenidos no eran suficientes para solventar sus gastos.

Sus mensajes contrastan con la trayectoria que desarrolló durante años frente a las cámaras y reavivaron la conversación sobre las dificultades económicas que pueden enfrentar los actores cuando dejan de recibir oportunidades de trabajo.

¿Quién fue Efraín Rosas León, 'El Gallo'?

Efraín Rosas León construyó una carrera en producciones de televisión y cine mexicano. Conocido como 'El Gallo', participó en distintos proyectos de Televisa y consiguió reconocimiento por sus intervenciones en historias de comedia.

El actor de Hasta que el dinero nos separe vivió una complicada etapa económica que lo llevó a solicitar donaciones a sus seguidores. IG efrainrosasleon

Uno de sus personajes más recordados fue 'El Músculos', en la telenovela Hasta que el dinero nos separe. También formó parte de La familia P. Luche y de la serie Camelia la Texana, estrenada en 2014.

En la pantalla grande participó en películas como Tenemos la carne (2016), Todas las pecas del mundo (2019) y Párvulos: Hijos del Apocalipsis (2024), producción que figura entre sus trabajos más recientes.

El pasado 12 de febrero de 2026, el actor había celebrado su cumpleaños número 56 y compartido un mensaje de agradecimiento en sus plataformas digitales. Hoy, tras confirmarse su partida, colegas y organizaciones del medio artístico han recordado su paso por la industria.