¿Qué le pasó a Antoine de Massy? Los oscuros detalles detrás de la muerte del primo de Alberto II

La familia principesca de Mónaco enfrenta una dolorosa pérdida tras la inesperada muerte de Antoine de Massy, primo segundo del príncipe Alberto II, quien falleció a los 29 años en circunstancias que todavía investiga la Fiscalía del Principado.

¿Qué le pasó a Antoine de Massy, primo de Alberto II de Mónaco?

Antoine fue encontrado sin vida el domingo 25 de octubre en una zona ajardinada cercana al bulevar de Larvotto, detrás de Villa Sauber, en Mónaco. De acuerdo con información difundida por medios locales, la preocupación comenzó cuando el joven no se presentó a un almuerzo familiar previsto para ese día.

La ausencia de Antoine de Massy en un almuerzo familiar encendió las alarmas antes del hallazgo de su cuerpo en una zona ajardinada del Principado. IG antoinedemassy / palaisprincierdemonaco

Su ausencia habría llevado a uno de sus allegados a contactar a las autoridades. Horas después, la noticia se convirtió en una tragedia para su entorno. La Fiscalía abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar qué sucedió antes de que el joven fuera localizado.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Antoine de Massy?

Uno de los detalles que más ha llamado la atención es que una persona fue detenida el lunes 26 de octubre, en el marco de las primeras diligencias. Según información publicada por Monaco-Matin, el análisis de imágenes de videovigilancia habría permitido a los investigadores identificar a alguien que se encontraba cerca del lugar donde fue hallado el cuerpo.

Una persona fue detenida durante las primeras pesquisas por la muerte de Antoine de Massy, aunque las autoridades no han confirmado su responsabilidad en el caso. IG palaisprincierdemonaco

El fiscal general explicó que fue necesario modificar el marco procesal para detener a esa persona y ponerla bajo custodia policial con el objetivo de esclarecer los hechos.

Sin embargo, hay un punto fundamental: las autoridades no han confirmado públicamente que el detenido sea responsable de la muerte de Antoine. Tampoco se ha precisado si su participación en la investigación corresponde a la de un sospechoso o a la de un testigo que podría aportar información relevante.

De acuerdo con Reuters, el 27 de octubre la Fiscalía señaló que todas las hipótesis permanecían abiertas, incluida la posibilidad de un accidente. Hasta el momento, no se ha comunicado una causa definitiva del fallecimiento.

Alberto II y Charlène de Mónaco expresaron sus condolencias a la familia de Antoine de Massy tras conocerse la noticia de su muerte. Grosby

Por ello, aunque la detención representa un avance dentro de las pesquisas, todavía no permite establecer qué ocurrió ni descartar alguna de las líneas de investigación.

¿Quién era Antoine de Massy, el primo de Alberto II?

Antoine era hijo del barón Christian de Massy y de Cécile Gelabale, además de nieto de la princesa Antonieta de Mónaco, hermana mayor del príncipe Rainiero III y tía del actual soberano.

Hijo del barón Christian de Massy y nieto de la princesa Antonieta, Antoine pertenecía a una rama familiar vinculada a la dinastía Grimaldi. IG antoinedemassy

Su vínculo con los Grimaldi lo situaba dentro de una familia estrechamente relacionada con la historia del Principado. Su padre es primo hermano de Alberto II, por lo que Antoine pertenecía a una generación posterior y era descrito por diversos medios como primo segundo del príncipe.

Aunque no desempeñaba funciones oficiales dentro de la Casa Principesca, formaba parte de los círculos familiares y sociales de Mónaco. Tras conocerse la noticia, el Palacio del Príncipe difundió un comunicado en el que Alberto II y la princesa Charlène expresaron su tristeza y enviaron sus condolencias a los familiares y seres queridos del joven.

¿A qué se dedicaba Antoine de Massy?

El suceso también recordó una de las grandes pasiones de Antoine: el tenis, una disciplina con profundas raíces en su familia. Comenzó a jugar tenis cuando tenía apenas tres años, después de que su padre lo introdujera en este deporte.

La Fiscalía de Mónaco mantiene abiertas varias hipótesis sobre el fallecimiento del nieto de la princesa Antonieta, incluida la posibilidad de un accidente. IG antoinedemassy / palaisprincierdemonaco

En una entrevista concedida a L’Uomo Vogue en 2012, habló de su admiración por Novak Djokovic y de su sueño de representar a Mónaco en unos Juegos Olímpicos.

Su interés por el deporte también tenía antecedentes familiares. Su abuelo, Alexandre-Athenase Noghès, fue tenista, mientras que su tía Elizabeth-Ann de Massy presidió la Federación Monegasca de Tenis y el Monte-Carlo Country Club hasta su muerte en 2020.

La pérdida de Antoine ha sumido a sus allegados en el duelo y ha conmocionado al Principado. Mientras Alberto II y Charlène acompañan a la familia en este difícil momento, la investigación continúa.