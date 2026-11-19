Alexander Haskin, actor que participó en las series You, The Rookie y Mayans M.C., murió a los 38 años en California. Además de sus apariciones en televisión, se dedicaba al entrenamiento personal y compartía en redes sociales su interés por el ejercicio y la nutrición.

La noticia dio lugar a distintas versiones sobre las horas previas a su muerte. Mientras las autoridades revisaban lo ocurrido, su padre contó que había hablado con él por teléfono ese mismo fin de semana.

IG: _alexhaskin

¿Qué le pasó a Alexander Haskin en el muelle de Santa Mónica?

La tarde del lunes 16 de noviembre, los servicios de emergencia recibieron un aviso sobre un hombre en el agua cerca del extremo oeste del muelle de Santa Mónica. El reporte llegó alrededor de las 16:06 horas y movilizó a guardacostas y personal portuario.

Durante la búsqueda, los equipos de rescate encontraron inconsciente al actor, quien había entrado al mar desde el muelle. Los rescatistas lo subieron a una embarcación y comenzaron a practicarle reanimación cardiopulmonar. Una vez en la plataforma del muelle, los paramédicos continuaron con las maniobras.

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A las 16:56 horas, unos 50 minutos después de que se recibió el aviso, el actor fue declarado muerto. El Departamento del Médico Forense del Condado de Los Ángeles confirmó después que se trataba de Alexander Haskin.

Los reportes iniciales apuntan a un posible ahogamiento. La causa definitiva de muerte sigue pendiente del dictamen médico forense, mientras continúa la investigación sobre las circunstancias en las que el actor entró al agua.

¿Qué revelaron las cámaras antes de la muerte del actor?

Una de las primeras versiones que circularon tras el incidente señalaba que Haskin había discutido con una mujer poco antes de entrar al mar. El Departamento de Policía de Santa Mónica revisó las grabaciones de seguridad del muelle y descartó esa versión.

Al explicar lo que mostraban los videos, la corporación señaló lo siguiente.

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“Las pruebas demuestran que el hombre estaba solo y no interactuó con nadie en el periodo inmediatamente anterior al incidente. Las grabaciones de las cámaras de seguridad corroboran ese hallazgo.”

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar cómo sucedieron los hechos.

El último mensaje que Alexander Haskin le envió a su padre

Dana Haskin, padre del actor y oficial retirado, habló con The California Post sobre el último contacto que tuvo con su hijo. Recordó que su conversación telefónica más reciente fue el sábado 14 de noviembre, dos días antes del incidente en Santa Mónica.

En aquella llamada hablaron de pasar juntos el Día de Acción de Gracias. Según su padre, Alexander no dio señales de que tuviera algún problema durante la conversación. Volvió a saber de él en la madrugada del lunes 16 de noviembre, cuando recibió un mensaje breve, horas antes de que comenzara el operativo de rescate en el muelle.

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Su padre decidió mantener en privado el contenido del mensaje. Lo único que dijo sobre el texto fue que “plantea más preguntas” sobre lo ocurrido.

¿Quién era Alexander Haskin y en qué series apareció?

Long Beach, California, fue la ciudad donde Alexander Haskin creció y estudió en el Long Beach City College. Antes de trabajar en televisión, se incorporó a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, donde se desempeñó como policía militar en labores de seguridad.

Al dejar el servicio, hizo del entrenamiento personal su principal fuente de ingresos. Le interesaban el culturismo y la nutrición, dos temas que también abordaba en sus redes sociales.

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Ahí compartía sus avances en ejercicios de fuerza y publicaba consejos para quienes buscaban mantener una rutina de actividad física.

En televisión tuvo papeles de reparto y algunas apariciones en producciones como You, de Netflix, The Rookie, de ABC, y Mayans M.C..