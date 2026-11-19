El actor Ashton Kutcher está cerca de dar uno de los mayores saltos financieros de su trayectoria, pero esta vez no será por un proyecto cinematográfico. Su apuesta por la inteligencia artificial a través del fondo Sound Ventures podría generar ganancias millonarias ante la posible entrada de Anthropic al mercado bursátil de Estados Unidos.

Aunque es conocido por sus participaciones en películas y series de televisión, Kutcher lleva varios años construyendo una carrera como inversionista en Silicon Valley. Una de sus decisiones más rentables fue respaldar a Anthropic, compañía tecnológica que ha experimentado un importante crecimiento en su valoración y que prepara su debut en Wall Street.

La inversión inicial, realizada en 2023, fue de 435 millones de dólares. Actualmente, la participación de Sound Ventures en la empresa se estima en alrededor de 7 mil millones de dólares, una cifra que podría impulsar considerablemente el patrimonio del intérprete.

Foto: Facebook Ashton Kutcher

¿Cuánto dinero podría ganar Ashton Kutcher con Anthropic?

La posible salida a bolsa de Anthropic representa una oportunidad financiera importante para Ashton Kutcher. Las proyecciones apuntan a que la compañía podría alcanzar una valoración superior al billón de dólares, lo que supondría un incremento aproximado de 1,500% frente al valor que tenía cuando recibió el respaldo del fondo del actor.

Sound Ventures posee cerca de 0.5% de las acciones de la empresa, participación que actualmente estaría valuada en unos 7 mil millones de dólares.

Sin embargo, esta cantidad no significa que Kutcher vaya a recibir todo ese dinero. El fondo de inversión también administra recursos de otros participantes, por lo que los beneficios se distribuyen entre sus distintos inversionistas.

A pesar de ello, el rendimiento de esta operación podría representar un impulso considerable para sus finanzas personales, pues su patrimonio actual se calcula en aproximadamente 550 millones de dólares.

Foto: Facebook Ashton Kutcher

¿Cómo comenzó su relación con Anthropic?

El acercamiento del actor a la empresa de inteligencia artificial ocurrió en 2023, durante una reunión organizada en Beverly Hills por Guy Oseary, socio de Kutcher y reconocido representante de figuras del entretenimiento como Madonna.

En aquel encuentro también participó Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, quien presentó el proyecto cuando la compañía tenía una valoración cercana a los 5 mil millones de dólares.

La decisión de invertir no fue inmediata. Antes de concretar el movimiento, Kutcher buscó la aprobación de Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, debido a que Sound Ventures ya tenía participación en la compañía responsable de ChatGPT.

La consulta tenía sentido por la competencia entre ambas empresas dentro del sector de la inteligencia artificial. Además, el actor y Altman mantenían una relación de varios años, desde que Kutcher había considerado respaldar Loopt, una de las primeras empresas fundadas por el empresario tecnológico.

Foto: Facebook Ashton Kutcher

¿Qué otras empresas han impulsado la fortuna del actor?

La incursión de Ashton Kutcher en el mundo de los negocios comenzó mucho antes de su apuesta por Anthropic. Su interés por las empresas tecnológicas se consolidó en 2010, cuando fundó A-Grade Investments junto a Guy Oseary.

A través de este proyecto, el actor destinó alrededor de 30 millones de dólares a diferentes compañías emergentes. Entre sus inversiones destacaron Uber, Airbnb y Spotify, negocios que posteriormente alcanzaron una enorme relevancia internacional.

El crecimiento de aquella firma permitió transformar el capital inicial en aproximadamente 250 millones de dólares.

Cinco años después, Kutcher dio otro paso en su trayectoria empresarial con la creación de Sound Ventures, fondo que amplió su presencia en el sector tecnológico y respaldó proyectos relacionados con inteligencia artificial, innovación y desarrollo digital.

Entre las compañías que forman parte de su cartera también figuran OpenAI, Hugging Face y World Labs.

Así, el posible debut bursátil de Anthropic vuelve a poner en el centro de atención la faceta empresarial de Ashton Kutcher, quien ha demostrado que sus intereses van mucho más allá de las cámaras. Su apuesta por las compañías tecnológicas podría convertirse en uno de los movimientos financieros más importantes de su trayectoria.