La antigua casa de Gustavo Cerati y el misterio de los restos óseos: ¿qué relación tiene con sus canciones?

Gustavo Cerati murió el 4 de septiembre de 2014, a los 55 años. Su fallecimiento marcó el final de la vida de uno de los músicos más influyentes del rock en español, aunque su obra continúa vigente entre varias generaciones.

En el 2024, el nombre del argentino volvió a aparecer en medios de comunicación, debido a un hallazgo ocurrido en el barrio porteño de Coghlan. Durante trabajos de construcción fueron encontrados restos humanos en un terreno cercano a una propiedad que Cerati había alquilado a comienzos de los años 2000.

Foto: Facebook Gustavo Adrián Cerati

¿Qué ocurrió con Gustavo Cerati antes de su muerte?

En mayo de 2010, mientras se encontraba de gira por Venezuela, Cerati sufrió un accidente cerebrovascular después de ofrecer un concierto en Caracas. El episodio provocó que fuera trasladado a un hospital y posteriormente permaneciera en estado de coma durante más de cuatro años.

Durante ese periodo, el músico permaneció bajo atención médica y rodeado por su familia y personas cercanas, mientras sus seguidores mantenían la esperanza de una recuperación.

Finalmente, el 4 de septiembre de 2014, Cerati murió en Buenos Aires. La causa de su fallecimiento fue un paro respiratorio.

Su muerte provocó una enorme reacción en Argentina y en distintos países de Latinoamérica, donde millones de seguidores recordaron tanto su trayectoria con Soda Stereo como su posterior carrera como solista.

Foto: Facebook Gustavo Adrián Cerati

¿Qué pasó con la propiedad donde vivió Gustavo Cerati?

A comienzos de la década de 2000, Cerati alquiló durante un periodo una casa ubicada en el barrio de Coghlan. De acuerdo con los testimonios difundidos durante la investigación, el músico vivió allí entre 2001 y 2003.

La propiedad fue posteriormente demolida como parte de un proyecto de construcción. Durante las obras, trabajadores encontraron restos óseos, las investigaciones señalan que el hallazgo ocurrió en el inmueble contiguo.

¿De quién eran los restos encontrados?

Después de varios meses de investigación, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) logró determinar la identidad de los restos.

Se trataba de Diego Fernández Lima, un adolescente de 16 años que había desaparecido en 1984 y cuya familia lo buscó durante más de cuatro décadas.

La identificación fue posible mediante estudios genéticos realizados a partir de una muestra de ADN de la madre del joven. La coincidencia permitió confirmar la identidad de los restos encontrados durante las obras.

Las autoridades acudieron al lugar y posteriormente comenzaron los estudios correspondientes. Los especialistas recuperaron restos óseos y diversos objetos que ayudaron a reconstruir la identidad del joven.

Entre los elementos encontrados había objetos personales que, junto con los análisis forenses y genéticos, permitieron avanzar en la investigación.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Diego Fernández Lima?

Diego desapareció en 1984, cuando tenía apenas 16 años. Su familia pasó décadas sin conocer qué había ocurrido con él, hasta que el hallazgo de sus restos permitió esclarecer parte del misterio.

Los estudios forenses encontraron indicios compatibles con una muerte violenta, por lo que el caso pasó a ser investigado como un posible homicidio.

No existe evidencia de que Cerati tuviera relación alguna con la desaparición o muerte de Diego Fernández Lima.

La conexión entre ambas historias se debe exclusivamente a la ubicación de los terrenos: el músico había vivido años antes en una casa ubicada junto a la propiedad donde fueron encontrados los restos.

La coincidencia provocó que el caso adquiriera una gran repercusión pública y que en redes sociales surgieran diversas teorías relacionadas con las canciones de Cerati.

Algunos fans comenzaron a relacionar de manera especulativa ciertas letras de Gustavo Cerati con el hallazgo, no porque las autoridades hayan encontrado una conexión real entre las canciones y el crimen.

La coincidencia llamó mucho la atención porque algunas canciones de Cerati contienen referencias a crímenes, cuerpos, esconder algo, complicidad o ruinas.

Foto: Facebook Gustavo Adrián Cerat

Por ejemplo, se viralizaron referencias de canciones como “El cuerpo del delito”, “Entre caníbales” y “No existes”. También circularon frases de otros temas que, aisladas de su contexto original, parecían coincidir con la historia.

Además, algunos fans recordaron que Cerati tenía influencias literarias, entre ellas Edgar Allan Poe. Esto llevó a relacionar el caso con El corazón delator, cuento en el que un personaje asesina a un hombre y posteriormente oculta el cuerpo bajo el suelo.

No hay evidencia de que Cerati supiera del cuerpo, que las canciones hablaran de Diego Fernández Lima o que el músico tuviera alguna relación con el crimen.