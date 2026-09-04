Extrabajadoras que acusan a Julio Iglesias de agresión sexual presentan una querella en su contra

Las dos extrabajadoras del cantante Julio Iglesias presentaron ahora una querella en un nuevo intento para que la justicia española investigue las acusaciones de violencia sexual y explotación laboral que ambas formularon a principios de 2026.

Las mujeres acudieron nuevamente a los tribunales después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivara su denuncia inicial por considerar que España no tenía jurisdicción sobre los hechos.

Dos extrabajadoras presentan querella contra Julio Iglesias

Dos extrabajadoras de Julio Iglesias presentan querella contra el cantante. @julioiglesias

La primera denuncia fue presentada ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional el 5 de enero de 2026. Tras analizar los hechos, la Fiscalía abrió diligencias preliminares, pero el 23 de enero decidió archivarlas al considerar que la justicia española no tenía competencia para investigar los hechos denunciados, ya que estos habrían ocurrido íntegramente en República Dominicana y Bahamas.

Con la nueva querella, las extrabajadoras buscan que sea un órgano judicial el que analice el caso y determine si existen elementos para iniciar una investigación. Ahora, corresponde a la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, que asumió las funciones de instrucción de la Audiencia Nacional, revisar la documentación presentada y decidir si admite a trámite la querella.

¿Qué denuncias las extrabajadoras del cantante?

Las denunciantes aseguran que trabajaron para Julio Iglesias en sus propiedades de República Dominicana y Bahamas durante 2021. Una de ellas se desempeñaba como empleada doméstica y la otra como fisioterapeuta. Según su relato, ambas habrían estado sometidas a un ambiente de control, intimidación y acoso, además de condiciones laborales que califican como forzadas y degradantes.

En la nueva querella sostienen que Iglesias habría utilizado su posición de poder y la situación de vulnerabilidad de las trabajadoras para captarlas, trasladarlas y alojarlas en sus residencias. También hablan de situaciones continuadas de acoso y presuntas agresiones sexuales, así como de condiciones laborales abusivas.

Entre los hechos que ya habían trascendido de la denuncia inicial aparecen acusaciones de tocamientos, insultos, humillaciones y agresiones sexuales, presuntamente ocurridos mientras las mujeres trabajaban en las propiedades del cantante. Las acusaciones forman parte de un expediente que fue presentado inicialmente por la organización Women's Link Worldwide, que acompaña y representa a las denunciantes.

Delitos que plantea la querella

En tanto, la acción judicial no se limita a las acusaciones de agresión sexual. Las representantes de las mujeres consideran que los hechos podrían constituir varios delitos:

Trata de seres humanos con fines de trabajo forzado y servidumbre.

Delitos contra la libertad y la indemnidad sexual , por las presuntas agresiones.

Lesiones .

Trato degradante .

Vulneración de los derechos laborales, debido a las condiciones en las que supuestamente trabajaban.

¿Qué ha dicho Julio Iglesias?

Julio Iglesias ha rechazado las acusaciones. Su defensa cuestionó desde el inicio la competencia de la justicia española y pidió acceso a la denuncia y a las diligencias realizadas por la Fiscalía. En junio, la Audiencia Nacional dio la razón al cantante y reconoció su derecho a acceder a esos documentos, con los datos personales de las denunciantes protegidos.

Es importante precisar que la presentación de la querella no significa que las acusaciones hayan sido judicialmente probadas. Por ahora, el tribunal debe decidir si admite la acción y si abre una investigación sobre los hechos denunciados.