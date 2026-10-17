Miley Cyrus dedica emotivas palabras a Dolly Parton

Miley Cyrus protagonizó un momento lleno de emoción al recordar a Dolly Parton, su madrina y una de las personas más importantes en su vida. La cantante rindió homenaje a quien fuera su amiga y mentora artística durante una presentación en el Hollywood Bowl, donde dejó ver que el cariño que las unía permanece intacto.

Durante el concierto, la intérprete de “Flowers” recordó su vínculo con la estrella de la música country y compartió unas palabras que conmovieron a sus seguidores, quienes han sido testigos de la estrecha relación que ambas construyeron a lo largo de los años.

Miley Cyrus recuerda a Dolly Parton con emotivas palabras

Como parte de su presentación en el Hollywood Bowl, Miley Cyrus recordó entre lágrimas a Dolly Parton, con quien mantuvo una relación que trascendió la música y se convirtió en un lazo familiar.

La cantante le dedicó unas palabras en las que destacó que su conexión permanece intacta, incluso con el paso del tiempo.

“Y Dolly, somos eternas. Nada en esta vida podría separarnos jamás”.

Miley también expresó sus deseos de reencontrarse con ella algún día, dejando ver cuánto la extraña y el profundo cariño que conserva por su madrina. Sus palabras reflejaron una conexión que va más allá de los escenarios y que continúa ocupando un lugar especial en su corazón.

Miley Cyrus interpreta “Jolene” en homenaje a Dolly Parton

Durante su presentación, Miley Cyrus también compartió con el público que el Hollywood Bowl fue el lugar donde tuvo la oportunidad de ver actuar en vivo a Dolly Parton por única vez.

Este recuerdo hizo aún más especial el homenaje, pues la cantante aprovechó la ocasión para expresar su admiración y cariño por la intérprete de country a través de la música.

Como parte de este tributo, Miley interpretó “Jolene”, una de las canciones más emblemáticas de Dolly Parton, con la que recordó el legado musical de su madrina y la huella que ha dejado en su propia vida.

La relación entre Miley Cyrus y Dolly Parton

La relación comenzó gracias a Billy Ray Cyrus, padre de Miley, quien compartió escenario con la estrella country cuando abrió algunos de sus conciertos. En 1992, año en que nació Miley, acepto ser su madrina.

Con el paso del tiempo, ese vínculo familiar también se convirtió en una relación de admiración y aprendizaje artístico. Dolly fue una figura importante para Miley, a quien acompañó durante distintas etapas de su carrera, incluso con una participación en la serie Hannah Montana, donde interpretó a la tía de la protagonista.

La amistad entre ambas también quedó plasmada en la música, pues llegaron a compartir escenario y colaboraciones que emocionaron a sus seguidores.

Además, una investigación genealógica de Ancestry reveló que las cantantes tenían un parentesco lejano: eran primas séptimas, un dato que añadió una curiosa coincidencia a la historia que ya las unía.

El cariño entre Miley Cyrus y Dolly Parton demuestra que algunos lazos permanecen aún con el tiempo y la distancia. A través de sus recuerdos, sus canciones y sus palabras, Miley mantiene viva la memoria de una mujer que no solo fue su madrina, sino también una inspiración artística y una figura fundamental en su vida.