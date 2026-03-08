Miguel Mateos regresa al Auditorio Nacional para celebrar los 40 años de “Solos en América” 

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Miguel Mateos se presentará el próximo 19 de marzo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, en una noche dedicada a celebrar los 40 años de “Solos en América”, uno de los discos más influyentes del rock en español.

No se trata únicamente de un concierto, sino de una ceremonia sonora que convoca a generaciones enteras.

Yo ya he tocado en el Auditorio Nacional, es una aula magna de cultura mexicana, así que honrado de poder volver a presentarme ahí, estamos muy ansiosos. Tiene una acústica maravillosa, por lo tanto tengo que tener mucha atención al sonido que se está generando y a la parte visual que van acompañar al show. Además vamos a tener una sección de vientos de músicos mexicanos”, detalló Miguel Mateos en entrevista con Excélsior.

Sobre el escenario, el cantautor argentino cantará sus grandes éxitos: “Cuando seas grande”, “Es tan fácil romper un corazón” y “Solos en América”, que son piezas que no envejecen, que resurgen cada vez que una voz las entona en colectivo, que se mantienen vivas en la memoria urbana, en los viajes nocturnos, en las historias personales que se escribieron con ellas de fondo.

“Es maravilloso ver a nuevas generaciones en los conciertos de rock y tiene que ver con los contenidos de las canciones de los 80, que hoy prácticamente han desaparecido esos contenidos, esas metáforas, esas poesías que tenían las canciones en los 80”, afirmó el argentino.

Regresar a México es muy especial

El concierto del próximo 19 de marzo se perfila como un recorrido emocional por distintas etapas de la historia artística de Mateos, quien afirmó que regresar a México es muy especial.

“Para mi México es especial, ahí se genera una parte importantísima de mi vida profesional, se regeneró, se reactivó, empecé a ser conocido internacionalmente a partir de México”, comentó.

Sin embargo, recordó que la primera vez que vino a México en 1986 era “un completo desconocido y con asterisco bajo el brazo, sin embargo, en mi primera presentación en el Hotel de México de la Ciudad de México mucha gente se quedó afuera, había una movida subterránea muy importante”.

Miguel Mateos también nos compartió sus bandas mexicanas de rock favoritas.

“De México me gusta mucho Caifanes, Café Tacvba, El Tri, por ser una banda legendaria de este género, siempre ha sido muy fiel a su estilo”, señaló.

Después de su concierto en el Auditorio, Mateos regresará a Buenos Aires, Argentina, pero adelantó que volverá en el mes de octubre a México, ya que fue invitado a una serie de eventos.

Los boletos para Miguel Mateos en el Auditorio Nacional ya están a la venta en el Sistema Ticketmaster y en taquillas del inmueble.

Los boletos para Miguel Mateos en el Auditorio Nacional siguen a la venta Foto: Especial

