Michelle Renaud y Matías Novoa anuncian el nacimiento de su segundo bebé con tierna foto

Michelle Renaud y Matías Novoa celebran con alegría la llegada de su segundo hijo en común. La pareja compartió la emotiva noticia este 1° de febrero a través de sus redes sociales, específicamente desde la cuenta de Instagram del actor chileno. Allí, mostraron la primera imagen de su bebé.

Con una fotografía que muestra la pequeña mano del recién nacido, Matías escribió la palabra “Vida” acompañada de un emoji de corazón rojo y etiquetó a su esposa, Michelle.

Instagram

La familia de Michelle Renaud y Matías Novia sigue creciendo

La pareja, que reside actualmente en Madrid, España, se convierte ahora en una familia aún más grande. Ambos ya eran padres antes de iniciar su relación: Michelle Renaud tiene un hijo de 8 años llamado Marcelo, fruto de una relación anterior, mientras que Matías Novoa es padre de un adolescente de 14 años. Además, comparten a Milo, su primer hijo en común, quien ya tiene un año y medio.

Antes del nacimiento de su segundo bebé, Matías compartió desde el hospital un breve video donde se ve a Michelle recostada en la habitación. El clip fue acompañado por una cuenta regresiva, mientras el actor mostraba sus pies al borde de la cama, reflejando la expectativa y emoción por la llegada del nuevo bebé.

Días antes del parto, Michelle y Matías aprovecharon para pasar tiempo en familia, disfrutando de una nevada en su hogar en Madrid. El actor, apasionado por la fotografía, captó tiernas imágenes de su esposa luciendo su avanzado embarazo.

Así anunciaron que serían padres nuevamente

Fue en septiembre de 2025 cuando la pareja anunció públicamente que esperaban a su segundo hijo juntos. En aquel momento, compartieron imágenes de un viaje romántico por Londres, ciudad donde celebraban su primer aniversario de bodas. La noticia llegó acompañada de un mensaje lleno de amor:

"Londres con mucho ❤️❤️ La familia sigue creciendo. TE AMO @michellerenaud", escribió Matías Novoa junto a las fotos en las que se notaba ya la pancita de Michelle.

Instagram

Durante este segundo embarazo, Michelle Renaud no se alejó de su vida profesional. Desde su nueva residencia en España, la actriz mexicana continuó trabajando en proyectos importantes.

Uno de ellos fue la premier de Camino a Arcadia, producción en la que comparte pantalla con William Levy. Michelle asistió a la alfombra roja luciendo espectacular, demostrando que su embarazo no fue un impedimento para seguir adelante con sus compromisos laborales.

El romance de Michelle Renaud y Matías Novoa

Desde que iniciaron su relación en 2022, Michelle Renaud y Matías Novoa han mostrado una conexión sólida tanto en lo personal como en lo profesional. Tras hacer público su noviazgo, contrajeron matrimonio en diciembre de 2023 y desde entonces han compartido varios momentos importantes con sus seguidores.

Instagram

En sus publicaciones, se les ha visto disfrutando del día a día junto a sus hijos. Su dinámica abierta en redes sociales ha fortalecido el vínculo con sus fans, quienes siguen con atención cada nuevo paso que dan como familia.

PJG