Alessandra Rosaldo se despide de su papá con conmovedor mensaje; "Mi corazón está roto"

Alessandra Rosaldo está de luto tras darse a conocer que su padre murió el pasado 8 de junio en la Ciudad de México. La cantante llegó a la CDMX en las primeras horas de este lunes para acudir al funeral de su papá y aunque había permanecido en silencio, la esposa de Eugenio Derbez rompió el silencio.

Por medio de redes sociales, Alessandra Rosaldo compartió fotos que fueron acompañadas de un sentido mensaje para despedir a su papá, Jaime Sánchez Rosaldo, quien destacó en la industria musical como productor y representante de varios artistas.

Foto: Especial

Alessandra Rosaldo se despide de su papá

Fue en redes sociales que Alessandra Rosaldo compartió un mensaje con varias imágenes en las que se le ve al lado de su padre en diferentes momentos familiares, así como una foto junto a Chacho Gaytán, su compañero de Sentidos Opuestos, grupo que impulsó su padre.

En el mensaje, Alessandra Rosaldo compartió su sentir tras la muerte de su papá y mencionó que lo recordará como alguien libre y feliz.

“Así te recordaré siempre papito… libre, sonriente, rodeado de amor, del amor que sembraste en nosotras y que cultivaste toda tu vida. No tengo las palabras. Mi corazón está roto”.

La cantante también escribió que su consuelo en este momento tan triste en su vida es saber que su padre ya no tiene ningún dolor y está en paz.

“Mi único consuelo es saber que ya no sientes dolor, que ya estás en paz. Vuela alto papito, tu legado seguirá vivo en nosotras y en todo el amor que esparciste en cada paso de tu existencia. Te amo más allá de las palabras, agradezco, celebro y honro tu vida. Qué bendición ser tu hija y haber crecido bajo tus alas, volando junto a ti”.

Finalmente, Alessandra Rosaldo agradeció a las personas que le han mostrado muestras de cariño en este momento complicado.

“Gracias por las innumerables muestras de cariño y amor hacia mi padre, gracias a todos los que nos acompañaron ayer y gracias a todos los que se han hecho presentes con mensajes, flores y muestras de amor”.

En los comentarios de la publicación, varios famosos mostraron su cariño hacia Alessandra Rosaldo, entre ellos Adrián Uribe, Ximena Herrera, Yuri, Paul Stanley, Linet Puente, entre otros.