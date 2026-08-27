Michael Buble dará concierto en Guadalajara: fecha, preventa y precio de boletos

Michael Buble tiene buenas noticias para todos sus fans en México, ya que dentro de poco el cantante canadiense estará de regreso en nuestro país para un momento especial, ya que será el encargado de dar un concierto para inaugurar un recinto.

Si eres fan de Michael Buble, aquí te contamos todos los detalles que debes saber de su próxima visita a nuestro país y cuándo podrás conseguir tus boletos para ver al canadiense.

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¿Cuándo y dónde se presentará Michael Buble en Guadalajara?

Michael Buble estará de regreso en México, ahora para inaugurar un recinto en Guadalajara: el Coliseo GNP.

El canadiense será el primer artista en presentarse en este lugar, por lo que sin duda promete será una noche especial.

Reuters

Aparta la fecha porque será el próximo22 de septiembre cuando Michael Buble interprete todos sus éxitos ante sus fans en Guadalajara.

¿Cuándo es la preventa de boletos para Michael Buble en Guadalajara?

Si no te quieres perder el regreso de Michael Buble a México, te contamos que la venta de boletos para la nueva fecha ocurrirá dentro de unos días.

Ocesa compartió que habrá una preventa exclusiva para aquellos que tangan alguna tarjeta de crédito o débito de Banamex. La fecha en la que se podrán conseguir los boletos será el 1 de septiembre a través de Ticketmaster a las 2:00 PM.

Michael Bublé

Por otra parte, si no cuentas con una tarjeta de dicho banco, no te preocupes, ya que podrás conseguir tus boletos en la venta general que se realizará el 2 de septiembre en Ticketmaster a partir de las 2:00 PM.

¿Cuál es el precio de los boletos para Michael Buble en Guadalajara?

A continuación, te dejamos la lista de precios de los boletos para Michael Buble en Guadalajara. Los costos ya incluyen cargos por servicio.

Platino: $4,935

Rojo: $3,943

Azul: $2,207

General B: $1,091

Laterales: $3,447

Gradas GNP: $1,463

Gradas: $1,215

PCD: $1,091