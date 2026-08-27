Bruno Mars añade nueva fecha en México: día y cuándo comprar boletos para su concierto

Bruno Mars hace unas semanas anunció The Romantic Tour e incluyó cuatro fechas en México y hay buenas noticias para todos sus fans, ya que esta mañana se dio a conocer que el cantante añadió un concierto más en su paso por nuestro país.

Así que si te quedaste sin boletos para ir a verlo, tienes una oportunidad más para conseguir tus entradas y poder disfrutar del show que traerá Bruno Mars a México.

Bruno Mars regresará a México Instagram

¿Cuándo es la nueva fecha de Bruno Mars en México?

Bruno Mars llegará a México y se presentará específicamente en la Ciudad de México los próximos 3, 4, 7 y 8 de diciembre. Y su quinto concierto se realizará el próximo 11 de diciembre.

El cantante se presentará en el Estadio GNP, lugar que el famoso fue encargado de inaugurar en agosto del 2024 tras la remodelación que tuvo el antiguo Foro Sol.

Bruno Mars "The Romantic"

¿Cuándo es la preventa de boletos para la nueva fecha de Bruno Mars en México?

Si no te quieres perder el regreso de Bruno Mars a México, te contamos que la venta de boletos para la nueva fecha ocurrirá dentro de unos días.

A diferencia de las ventas anteriores para las primeras fechas, en esta ocasión no habrá una preventa exclusiva de algún banco ni tampoco se ha anunciado una dedicada a sus fans.

Por ahora se sabe que se realizará una venta general en la que cualquier tarjeta, sin importar el banco, puede participar.

La venta general se llevará a cabo el próximo 31 de agosto a través de Ticketmaster. Hasta el momento no se ha compartido la hora en la que se realizará la venta de boletos.

Precios de boletos para Bruno Mars en México

A continuación, te dejamos los precios que publicó Ocesa. Toma en cuenta que hay varios costos para la misma zona, esto puede ser debido a que los lugares en primeras filas o cercanos a las orillas tienen un mayor precio.

PLATINO:

$6,929 | $9,701 | $10,394

GOLD:

$6,185 | $8,659 | $9,278

ROSA:

$5,441 | $8,162

MORADO:

$4,449 | $6,674

AZUL:

$3,457 | $5,013

ZONA GNP:

$3,705 | $5,372 | $5,558

VERDE B:

$3,209 | $4,493 | $4,653

NARANJA B:

$2,465 | $3,451 | $3,574

VERDE C:

$2,093 | $2,930 | $3,035

NARANJA C:

$1,473 | $2,062 | $2,136

GENERAL B:

$1,721