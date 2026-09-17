¡Pura magia! ¿Por qué Jimi Hendrix sigue siendo el mejor guitarrista de la historia?

¿Sabes por qué Jimi Hendrix es el mejor guitarrista de la historia de la música? Y es que hablar del rock and roll y de la guitarra eléctrica sin mencionar al músico sería un pecado.

A más de medio siglo de su prematura partida a los 27 años, el guitarrista originario de Seattle no solo mantiene su corona intacta en publicaciones de la talla de la revista Rolling Stone, sino que continúa habitando un pedestal donde prácticamente ningún otro ha logrado alcanzarlo.

Pero, ¿es simple nostalgia psicodélica o existe una razón objetiva, técnica e histórica tras este mito que se niega a envejecer? Para comprender el impacto de Hendrix, es necesario viajar en el tiempo a mediados de la década de 1960 y la transformación de la música, especialmente de la comercial.

¿Por qué Jimi Hendrix es el mejor guitarrista de la historia? Britannica

Los inicios musicales de Jimi Hendrix

Cuando Jimi Hendrix aterrizó en Londres apadrinado por Chas Chandler (bajista de The Animals), la capital del Reino Unido era el epicentro musical del planeta. Los guitarristas británicos eran vistos como dioses vivientes.

Pero músicos consagrados como Eric Calpton presenciaron sus primeras actuaciones y quedaron atónitos al ver cómo un joven zurdo sostenía una guitarra de diestros dada la vuelta y ejecutaba pasajes de una complejidad y velocidad inauditas.

Hendrix no solo dominaba el lenguaje del blues rural y urbano del sur de Estados Unidos, sino que había desarrollado una técnica que unía la tradición con la vanguardia del futuro.

La ‘técnica Hendrix’: ¿en qué consistía?

El virtuosismo técnico en la guitarra de Jimi Hendrix no radicaba únicamente en la velocidad con la que movía los dedos por el mástil, sino en cómo replanteó el uso anatómico de las manos sobre el dial de la guitarra.

Al ser un guitarrista zurdo que tocaba una Fender Stratocaster diseñada para diestros, tuvo que adaptar la colocación del instrumento. Esta disposición invertida alteró la tensión de las cuerdas y la posición de las pastillas captadoras de sonido, otorgándole un timbre único que nadie había conseguido hasta la fecha.

Una de sus contribuciones más celebradas a la teoría musical popular es la masificación del acorde de dominante con novena aumentada, acuñado popularmente por la comunidad de músicos como el "acorde Hendrix". Si bien este acorde ya era utilizado en el jazz, Jimi lo introdujo en el rock duro y podemos escucharlo al inicio de "Purple Haze".

Hendrix dominaba el arte de combinar acordes con notas de adorno o embellishments, permitiéndole tocar la guitarra rítmica y la guitarra solista exactamente al mismo tiempo. Canciones como "Little Wing", "Castles Made of Sand" o "Bold as Love" son cátedras absolutas de cómo llenar el espectro sonoro sin la necesidad de un segundo guitarrista en el grupo.

Además, Jimi usaba el pulgar izquierdo para pulsar las notas bajas (la quinta y sexta cuerda) mientras sus otros cuatro dedos volaban libremente haciendo arreglos en las cuerdas agudas. Esta técnica le otorgaba una soltura completa y una capacidad de improvisación rítmico-melódica que sentó las bases para géneros enteros, desde el funk hasta el rock alternativo de las décadas posteriores.

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Amplificadores y pedales en la música de Hendrix

Jimi Hendrix tomó el “defecto” de cuando un amplificador de guitarra comenzaba a acoplarse produciendo un pitido agudo o estridente (lo que técnicamente se conoce como feedback o retroalimentación) y lo convirtió en su señal principal.

En lugar de controlar el ruido para evitarlo, aprendió a moldear esa retroalimentación mediante la palanca de vibrato, el volumen de la propia guitarra y la posición de su cuerpo respecto al amplificador, transformando el estridentismo en notas musicales sostenidas que le dan el título, según algunos expertos, del mejor guitarrista de todos los tiempos.

Los pedales de efectos para la guitarra también le otorgaron sonidos distintos; trabajó codo a codo con ingenieros de audio, experimentó y perfeccionó varios circuitos legendarios, como el Dallas Arbiter Fuzz Face o el Vox Wah-Wah.

Este pedal le permitía manipular las frecuencias medias y agudas mediante un pedal de expresión. El comienzo del tema "Voodoo Child (Slight Return)" es el ejemplo inmortal del uso del wah-wah en la historia de la música popular.

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Entonces, ¿es Jimi Hendrix el mejor vocalista de todos los tiempos?

Jimi Hendrix no tocaba la guitarra; la guitarra era una extensión biológica de su propia mente y de sus emociones. Redefinió la estética sonora de una generación, dominó el arte de la producción en el estudio, inventó usos jamás pensados para los pedales de efectos y la retroalimentación, y dejó un catálogo compositivo que resiste victorioso el paso de las décadas.

Por su capacidad de innovación radical, su virtuosismo sin pretensiones y por haber cambiado para siempre el rumbo de la historia de la música moderna, Jimi Hendrix es considerado el mejor guitarrista de todos los tiempos.