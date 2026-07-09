¿Problemas para Luis Miguel? Enrique Ponce analiza demandar a Paloma Cuevas

La historia entre Enrique Ponce y Paloma Cuevas podría sumar un nuevo capítulo. Aunque su divorcio quedó atrás desde 2020, una nueva información surgida en España apunta a que el extorero estaría valorando emprender acciones legales para modificar parte de los acuerdos económicos establecidos tras el fin de su matrimonio.

La información fue dada a conocer por la periodista Paloma García-Pelayo durante el programa Y ahora Sonsoles, donde explicó que Ponce buscaría revisar las condiciones pactadas hace seis años. Sin embargo, antes de acudir a un juez, su intención sería intentar alcanzar un acuerdo con su exesposa de manera privada.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado públicamente que exista una demanda presentada o un procedimiento judicial en curso.

El desacuerdo no sería por Paloma Cuevas

Uno de los primeros puntos que aclaró la periodista fue que la posible disputa no tiene relación con una pensión compensatoria para Paloma Cuevas.

Según explicó, ese beneficio nunca formó parte del convenio de divorcio firmado por la expareja.

De acuerdo con García-Pelayo, Paloma Cuevas siempre ha contado con independencia económica y nunca necesitó recibir una pensión personal tras la separación.

Paloma Cuevas

Enrique Ponce buscaría modificar la pensión de sus hijas

La información señala que el convenio únicamente contempló la pensión alimenticia para las dos hijas que tuvieron durante su matrimonio, Paloma y Bianca.

Cuando se concretó el divorcio ambas eran menores de edad, pero el paso del tiempo cambió esa situación. La hija mayor ya alcanzó la mayoría de edad y, según la periodista española, ese sería uno de los factores que Enrique Ponce estaría considerando para solicitar una revisión del acuerdo.

A ello se sumaría un cambio en su situación económica.

Enrique Ponce

La versión difundida indica que el extorero considera que las condiciones establecidas en aquel momento ya no reflejan su realidad financiera, por lo que buscaría adaptarlas a las circunstancias actuales.

Según se explicó en el programa español, el objetivo no sería dejar de cumplir con sus obligaciones como padre, sino modificar las medidas para que correspondan con su situación actual.

Primero buscaría un acuerdo

Antes de iniciar cualquier proceso legal, Enrique Ponce intentaría resolver el tema mediante el diálogo.

Solo en caso de no llegar a un entendimiento con Paloma Cuevas optaría por acudir a los tribunales para solicitar una modificación del convenio regulador.

Hasta ahora, todo permanece en el terreno de las versiones difundidas por la prensa española y no existe confirmación oficial de alguna solicitud presentada ante un juez.

Un divorcio que marcó a la prensa española

Enrique Ponce y Paloma Cuevas contrajeron matrimonio en 1996 y durante más de dos décadas fueron considerados una de las parejas más sólidas de la sociedad española.

Su separación se hizo pública en julio de 2020 y rápidamente ocupó las portadas de la prensa del corazón.

Aunque ambos aseguraron en un comunicado que la decisión había sido tomada de común acuerdo y pidieron respeto para su familia, el interés mediático no disminuyó.

Poco después comenzaron a surgir imágenes de Enrique Ponce junto a Ana Soria, una joven estudiante de Derecho con quien inició una nueva relación sentimental.

Enrique Ponce y Luis Miguel

Mientras tanto, Paloma Cuevas optó por mantener un perfil más discreto durante los primeros meses posteriores al divorcio.

La relación de Paloma Cuevas con Luis Miguel

Con el paso del tiempo, Paloma Cuevas volvió a convertirse en tema de conversación, ahora por su romance con Luis Miguel.

Aunque durante varios meses evitaron hacer declaraciones públicas, las apariciones de ambos en distintos países terminaron confirmando que mantenían una relación.

Desde entonces, la diseñadora española y el cantante mexicano han protagonizado numerosas noticias relacionadas con su vida personal.

Paloma Cuevas mordiendo lentes junto a Luis Miguel

Por esa razón, cualquier información que involucre a Paloma Cuevas suele despertar interés entre los seguidores de Luis Miguel, aunque el artista no tenga ninguna relación con el conflicto legal que podría surgir entre ella y Enrique Ponce.