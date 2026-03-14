Proyecto fin del mundo: el lenguaje universal del cine

Un día, un hombre despertó del coma dentro de una cabina en una nave espacial rumbo a otra galaxia; estaba solo, y el resto de tripulantes no sobrevivió al viaje, su única compañía más adelante será un alienígena completamente distinto a él, pero en todas esas diferencias encontrarán algo en común: su amor por la vida.

Ryan Gosling da vida a este personaje que recuerda el valor de los detalles, de disfrutar la brisa pegando en el rostro y la luz de un atardecer mientras más lejos de la Tierra se encuentra y, más importante, dijo el actor, que como su personaje con el alien, el cine es un lenguaje que une a miles de personas con diferentes culturas, creencias y orígenes.

“Sólo soy un actor y ésta es sólo una película, pero sinceramente agradezco y disfruto hacer películas, ir a una sala de cine y ver que cientos de personas están unidas, no se conocen, pero se ríen de las mismas cosas, lloran por los mismos motivos y creo que ése es el poder que tiene el cine”, compartió Ryan en entrevista con Excélsior durante su visita a México.

En su recibimiento, también miles de personas se reunieron por él, con decenas de objetos con diferentes motivos, un disco de La La Land, un automóvil rosa de juguete de Barbie, hasta chamarras de mezclilla que recordaban a su película Driver; él une personas, pero lo asume con tranquilidad.

Entra en la alfombra roja en Plaza Antara, camina como si nadie lo estuviera viendo, le toman cientos de fotos y apenas sonríe, pero ve a sus fans, sus dibujos, sus pósters; levanta la mano, los saluda y les dedica unas palabras.

“Perdón por mi español”, arranca Gosling con su mejor español, “estoy muy contento de estar aquí, ¿ok, México? Espero que les guste el filme, es un regalo de mi familia para tu familia”, dijo el actor ante los gritos y los aplausos de sus seguidores, que comenzaron a entonar fuerte, y rápidamente, el famoso “¡Ryan, hermano, ya eres mexicano! ¡Ryan, hermano, ya eres mexicano!”.

Ryan no entendía lo que decía su público, pero bailaba y brincaba al ritmo de los alaridos, disfrutaba de un completo contraste de lo que fue hacer la película, que promocionar en el país Proyecto fin del mundo, una cinta basada en el libro Proyecto Hail Mary, donde filmó la mayor parte del tiempo solo frente a una cámara y con efectos especiales prácticos, algo que lo llevó al límite, contó más temprano en el Observatorio del Papalote Museo del Niño.

“He estado haciendo esto durante 30 años y no creo que hubiera podido hacerlo antes. Necesitaba toda esa experiencia y todas las películas que hice antes para poder hacer esta. Había estado solo frente a la cámara durante tanto tiempo que un día fui con los directores y les dije: ‘Necesito un amigo. Necesito a alguien con quien hablar’. Entonces trajeron a alguien del equipo para pasar el día conmigo. Bailamos, reímos y lloramos. Fue un día muy difícil, pero era lo que necesitaba”, detalló.

Durante la filmación esa fue una constante: el apoyo, el resolver problemas, tal como en la propia historia donde unos científicos buscan a toda costa evitar que se apague el Sol de nuestra galaxia para evitar que la vida en la Tierra termine. Ambos mensajes, insistían los directores, Phil Lord y Christopher Miller, construyen al cine, que terminará uniendo al público en momentos difíciles donde la división es una constante.

“Un cine lleno de personas viendo una película juntos es como una prueba de empatía popular. Somos capaces de imaginar la vida interior de estas imágenes en dos dimensiones en la pantalla. Podemos imaginar que una roca tiene una personalidad y podemos enamorarnos de ella, incluso si no tiene ojos ni boca. También somos capaces de experimentar algo juntos. Y eso es un recordatorio de lo que queríamos que la película fuera: que tenemos mucho más en común unos con otros que nuestras diferencias”, dijo Christopher Miller.

Por la mañana, en el Observatorio, Gosling vio sus iniciales dibujadas en estrellas y constelaciones reales, y por la tarde se despedía después de convivir con sus fans, firmar, regalar fotos, estirar la mano y con un semblante tranquilo dejó los reflectores; ahora sólo queda esperar para verlo nuevamente en pantalla el próximo 19 de marzo.