Melania Trump presenta en la Casa Blanca su película biográfica

La primera dama Melania Trump presentó el fin de semana una proyección privada en la Casa Blanca de una nueva película que documenta su vida durante los 20 días previos a la segunda investidura del presidente Donald Trump, según informó la oficina de prensa de presidencia.

La película Melania se estrenará mundialmente el 30 de enero.

La proyección del sábado fue la primera vez que el presidente, su familia y amigos cercanos vieron la película completa, según Marc Beckman, asesor externo y agente de la primera dama.

El filme ofrece un acceso excepcional tras bambalinas a la primera dama, quien ha mantenido un perfil bajo durante el segundo mandato de su esposo. El tráiler comienza el día de la investidura, en enero de 2025, y la muestra luciendo un sombrero azul marino de ala ancha para la ceremonia en el Capitolio de los Estados Unidos.

También describe su papel como asesora del presidente, incluyendo un momento en el que lo animó a enfatizar su rol de “pacificador y unificador” en su discurso inaugural.

La proyección del sábado en la Sala Este se realizó tras la amenaza arancelaria del presidente a Canadá, la defensa de agentes federales tras un tiroteo mortal en Minnesota y los preparativos para una tormenta invernal que azota el sur de Estados Unidos.

Asistieron alrededor de 70 personas de todo el espectro cultural, incluyendo al exboxeador profesional Mike Tyson y a la reina Rania de Jordania, quien aparece en el tráiler de la película, entre otros.

Entre los invitados figuraron el director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, el director de Amazon MGM Studios, Mike Hopkins; y el director de cine Brett Ratner, así como Larry Culp, director ejecutivo de General Electric.

Beckman, quien produjo la cinta, supervisó el acuerdo cinematográfico de 40 millones de dólares con Amazon MGM Studios, además de una serie documental de seguimiento que se estrenará a finales de este año, centrada en algunas de las prioridades de Melania Trump, incluyendo a los niños en hogares de acogida.

Esta no es una película política en absoluto”, dijo Beckman en una entrevista esta semana, añadiendo que la primera dama lideró la dirección creativa de la película.

Melania destaca sus elecciones de moda, sus compromisos diplomáticos y las operaciones relacionadas con su protección del Servicio Secreto. Beckman afirmó que los espectadores también verán momentos que capturan el sentido del humor del presidente.

Antes del estreno en cines la próxima semana, el presidente y la primera dama asistirán al estreno el jueves en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, rebautizado como Centro Trump-Kennedy por la junta directiva designada por Trump.

La primera dama también tiene previsto tocar la campana de apertura en la Bolsa de Valores de Nueva York el miércoles.

cva