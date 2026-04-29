Sam Neill vence el cáncer y lanza mensaje claro: “Es momento de volver al cine”

El regreso de una de las figuras más queridas del cine no solo marca un nuevo capítulo en su carrera, también refleja el avance de la medicina frente a enfermedades complejas. Tras años lejos de los reflectores por motivos de salud, el actor Sam Neill reaparece con una noticia que ha dado la vuelta al mundo.

El protagonista de Jurassic Park confirmó que superó el cáncer que lo mantuvo en tratamiento durante varios años y anunció su intención de volver a la pantalla grande, una decisión que entusiasma tanto a la industria como a sus seguidores.

Sam Neill vence el cáncer y anuncia su esperado regreso a la pantalla grande IG

¿Qué enfermedad tenía Sam Neill y cuándo fue diagnosticado?

El actor fue diagnosticado en 2022 con un linfoma angioinmunoblástico de células T, un tipo poco común de cáncer sanguíneo que afecta directamente al sistema inmunológico. Sin embargo, decidió hacer público su diagnóstico hasta 2023.

Neill explicó que los primeros síntomas surgieron mientras realizaba la promoción de Jurassic World: Dominion. En ese periodo detectó inflamación en los ganglios, lo que lo llevó a someterse a diversos estudios médicos que confirmaron la enfermedad.

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En ese momento, el actor también compartió su perspectiva sobre la vida y la muerte, con una reflexión que dejó ver su claridad ante la situación:

No le tengo miedo a morir, pero me molestaría. Porque me gustaría tener otra década o dos. Hemos construido todas estas hermosas terrazas, tenemos olivos y cipreses. Quiero estar para ver cómo crecen. Y tengo a mis pequeños nietos. Quiero verlos hacerse grandes. Pero en cuanto a morir, no me importa.

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¿Cómo superó el cáncer? El tratamiento que salvó al actor

En una entrevista con el medio australiano 7 News, Neill detalló que se sometió a quimioterapia durante cinco años, un proceso que describió como “bastante miserable”, aunque necesario para mantenerse con vida.

Ante la falta de resultados definitivos, optó por una alternativa innovadora: la terapia CAR-T, una inmunoterapia avanzada que modifica genéticamente las células del propio paciente para combatir el cáncer.

El actor reconoció el riesgo que implicaba esta decisión y describió ese momento como crítico: “Estaba al borde de un precipicio. No es un buen lugar en el que estar”.

Este tratamiento, aún limitado a ensayos clínicos y casos específicos, representa uno de los avances más relevantes en el tratamiento de cánceres hematológicos.

Tras someterse a la terapia, Neill recibió una noticia contundente: el cáncer había desaparecido por completo. “No hay cáncer en mi cuerpo, eso es algo extraordinario”, declaró tras conocer los resultados.

También recordó una de las etapas más complicadas del proceso: “Estaba perdido y parecía que iba de salida”, comentó al referirse al momento en que la quimioterapia dejó de ser efectiva.

El actor ha insistido en que su recuperación no responde a un milagro, sino al desarrollo científico y a los avances médicos que hicieron posible su tratamiento.

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El impacto de la terapia CAR-T en su recuperación

La terapia CAR-T ha transformado el tratamiento de ciertos tipos de cáncer, en especial aquellos que no responden a métodos tradicionales como la quimioterapia.

Este procedimiento consiste en extraer células del sistema inmunológico del paciente, modificarlas en laboratorio para que identifiquen células cancerígenas y reintroducirlas en el organismo con el objetivo de eliminarlas.

En el caso de Sam Neill, el tratamiento formó parte de un ensayo clínico, lo que evidencia tanto su carácter innovador como su acceso aún limitado en distintos países.

Tras su recuperación, el actor expresó su intención de impulsar el acceso a esta terapia en Australia, donde su uso se concentra principalmente en protocolos experimentales.

Además de su interés en temas de salud, Neill ha participado en iniciativas relacionadas con la protección ambiental en Nueva Zelanda, nación con la que mantiene un vínculo cercano.

En ese país posee un viñedo ubicado en la región de Central Otago, desde donde también ha impulsado proyectos vinculados al entorno natural.

El actor se ha convertido en una voz activa que no solo visibiliza los avances médicos, sino también la importancia de ampliar el acceso a tratamientos innovadores en distintas partes del mundo.

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¿Sam Neill anuncia su regreso al cine?

Con su salud restablecida, Sam Neill dejó claro que su siguiente paso será retomar su carrera en la industria cinematográfica.

“Es momento de que haga otra película”, afirmó al confirmar que se encuentra libre de cáncer.

Después de enfrentar uno de los momentos más difíciles de su vida, el actor se muestra listo para volver al cine, donde ha construido una trayectoria de más de cinco décadas y personajes memorables.

La recuperación de Sam Neill marca un punto relevante tanto en su vida personal como en su carrera profesional. Su experiencia evidencia el impacto de los avances médicos en el tratamiento de enfermedades complejas y abre una nueva etapa en su trayectoria artística, ahora con su regreso confirmado a la pantalla grande.