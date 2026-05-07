¿BTS a la vista? ARMY para el tráfico ante falsa alarma de ver al grupo

La espera terminó para ARMY. Después de años de rumores y una enorme anticipación, BTS finalmente arrancó su esperada gira Arirang World Tour en la Ciudad de México este jueves 7 de mayo de 2026.

Sin embargo, horas antes de que iniciara el concierto en el Estadio GNP Seguros, la emoción de las fans provocó un inesperado momento viral que rápidamente se convirtió en tendencia.

ARMY se apoderó de Viaducto Río de la Piedad

Todo ocurrió en las inmediaciones del recinto cuando un grupo de seguidoras creyó identificar las camionetas en las que supuestamente viajaban los integrantes de BTS.

En cuestión de segundos, la emoción colectiva hizo que varias fans comenzaran a correr sobre Viaducto Río de la Piedad intentando acercarse a los vehículos.

La escena sorprendió incluso a los policías de tránsito que resguardaban la zona, ya que por un momento fueron completamente rebasados por la multitud que avanzaba entre gritos y Army Bombs encendidas.

Sin embargo, minutos después se confirmó que no se trataba de los idols y que todo había sido producto de la emoción y la confusión del momento.

Reproducir ARMY en el Estadio GNP

La euforia por BTS desata locura en CDMX

La presencia de BTS en México se convirtió en uno de los eventos más esperados del año. Desde tempranas horas, miles de fans comenzaron a reunirse en los alrededores del estadio para conseguir mercancía, intercambiar photocards y convivir con otros integrantes de ARMY.

Incluso, el fenómeno de BTS, estuvo presente en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum donde mencionó que esperaba que la estancia del grupo en el país fuera agradable, algo que aumentó todavía más el furor entre los seguidores.

Army en el Estadio GNP Elizabeth Velazquez

Así será el esperado concierto de BTS en el Estadio GNP

El concierto de BTS marca oficialmente el inicio de la gira Arirang World Tour, siendo además el primer tour del grupo tras varios años de pausa.

Las puertas del Estadio GNP Seguros abrieron desde las 16:30 horas, mientras que el soundcheck exclusivo para fans VIP comenzó desde las 16:00 horas.

Se espera que el espectáculo arranque puntualmente a las 20:00 horas y tenga una duración aproximada de casi tres horas, con un repertorio que incluiría más de 25 canciones.

Entre los temas que más esperan los fans destacan “Run BTS”, “FAKE LOVE”, “Butter”, “Dynamite”, “MIC Drop” e “IDOL”.

Army en el Estadio GNP Elizabeth Velazquez

Uno de los momentos más comentados sería la interpretación de “Airplane pt. 2”, ya que existe expectativa por una posible versión especial inspirada en sonidos mexicanos.

Además, circula el rumor de que cada fecha en México contará con una canción sorpresa distinta, lo que mantiene a ARMY completamente atento a cualquier filtración.

Mientras tanto, las fotos de las fans corriendo detrás de camionetas ya se volvieron uno de los momentos más comentados de la visita de BTS a México.

Fans de BTS esperan entre bailes, pancartas y cansancio antes del concierto Elizabeth Velázquez

Y aunque finalmente no eran los idols quienes viajaban en esos vehículos, la escena dejó claro que la emoción de ARMY está más fuerte que nunca y que cualquier señal relacionada con el grupo basta para desatar la locura colectiva en la capital del país.

AAAT*