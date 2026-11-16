Mckenna Grace rindió homenaje a Katniss Everdeen durante la alfombra roja de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha, celebrada en Nueva York, donde apareció con un vestido inspirado en uno de los momentos más recordados de la franquicia protagonizada por Jennifer Lawrence.

La actriz de 20 años, quien interpreta a Maysilee Donner en la nueva película, eligió un diseño azul con detalles de cristales que recreaban la figura del Sinsajo, símbolo de la rebelión contra el Capitolio y uno de los elementos más reconocidos de la historia creada por Suzanne Collins.

El atuendo forma parte de una serie de homenajes que Grace ha realizado durante la gira promocional de la película, en la que ha recuperado vestidos, peinados y referencias a personajes de las entregas anteriores.

Así fue el vestido de Mckenna Grace inspirado en Katniss Everdeen

Para la premiere de Nueva York, Mckenna Grace lució un vestido azul cobalto diseñado especialmente por Pamella Roland, confeccionado en organza con un corpiño drapeado y aplicaciones de cristales que formaban la silueta del Sinsajo.

La prenda estaba inspirada en el vestido que Katniss Everdeen utiliza durante una entrevista con Caesar Flickerman en Los Juegos del Hambre: En llamas (2013), una escena que se convirtió en uno de los momentos más emblemáticos de la saga.

En aquella secuencia, Katniss aparece inicialmente con un vestido de novia blanco, diseñado por Cinna, pero cuando comienza a girar frente al público, la prenda se transforma en un atuendo negro con alas que recuerdan a un Sinsajo.

McKenna Grace apareció con un vestido inspirado en el Sinsajo AFP

La transformación representa un desafío al Capitolio, pues convierte un vestido que simbolizaba el control del presidente Snow sobre Katniss en una imagen asociada con la resistencia de los distritos.

Grace recuperó ese significado mediante un diseño que no reproduce exactamente el vestuario original, pero utiliza la figura del ave para establecer una conexión con el personaje de Jennifer Lawrence.

Mckenna Grace convirtió sus vestidos en homenajes a Los Juegos del Hambre

La aparición en Nueva York no fue la primera ocasión en que Mckenna Grace utilizó la moda para hacer referencia a las películas anteriores.

Durante la gira promocional de Amanecer en la cosecha, la actriz trabajó con la estilista Molly Dickson para seleccionar prendas inspiradas tanto en Katniss Everdeen como en otros personajes y momentos de la franquicia.

Uno de los ejemplos ocurrió el 2 de noviembre en Berlín, Alemania, donde apareció con un vestido rojo y negro de Cong Tri que simulaba llamas mediante una falda plisada y aplicaciones brillantes.

Mckenna Grace utilizó un vestido rojo y negro de Cong Tri en la premiere de Berlín Grosby Group

El diseño recordaba el momento en que Katniss se presenta como la Chica en Llamas durante el desfile de tributos de En llamas.

En Londres también utilizó un vestido de Almée Couture con un paisaje bordado y flores tridimensionales que evocaban la arena de los Juegos del Hambre, mientras que en otras apariciones recuperó elementos relacionados con Rue y Effie Trinket.

Mckenna Grace utilizó un vestido de Almée Couture con un paisaje bordado y flores tridimensionales Grosby Group

Incluso durante la premiere celebrada en Ciudad de México, Grace apareció con un vestido de la misma firma que incorporaba aves sobre los hombros y una gran flor escultórica.

"Todo es una referencia últimamente", explicó la actriz a Entertainment Tonight, al señalar que su intención era homenajear a las personas que formaron parte de la franquicia antes de su llegada.

Mckenna Grace lució espectacular en la premiere en Ciudad de México Instagram

¿A quién interpreta Mckenna Grace en Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha?

En la nueva película, Mckenna Grace interpreta a Maysilee Donner, una de las jóvenes seleccionadas para representar al Distrito 12 durante la edición número 50 de los Juegos del Hambre.

La historia se desarrolla 24 años antes de los acontecimientos de la primera película y sigue a un joven Haymitch Abernathy, interpretado por Joseph Zada, quien debe participar en una competencia especialmente cruel.

Durante esta edición, conocida como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco, el Capitolio duplica el número habitual de tributos, por lo que 48 jóvenes son enviados a la arena.

Maysilee se convierte en una figura importante dentro de la historia de Haymitch, con quien establece una alianza mientras ambos intentan sobrevivir a los desafíos de la competencia.

El reparto también incluye a Ralph Fiennes como el presidente Snow, Elle Fanning como Effie Trinket, Kieran Culkin como Caesar Flickerman y Maya Hawke como Wiress.

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha llegará a los cines de México el jueves 19 de noviembre de 2026, mientras que su estreno en Estados Unidos está programado para el viernes 20.