El universo de Los Juegos del Hambre reunió a distintas generaciones de actores durante la premiere de Amanecer en la cosecha, en Nueva York. Entre los invitados aparecieron protagonistas de la nueva película, intérpretes de entregas anteriores y hasta tres estrellas de la serie Percy Jackson y los dioses del Olimpo.

Joseph Zada y Mckenna Grace encabezaron el evento, acompañados de Elle Fanning, Ralph Fiennes, Glenn Close y Kieran Culkin, quienes forman parte de la sexta película de la franquicia basada en las novelas de Suzanne Collins.

La celebración también contó con el regreso de Rachel Zegler, protagonista de La balada de pájaros cantores y serpientes, mientras que Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson recordaron a Katniss y Peeta a través de nuevas publicaciones y de su participación confirmada en la película.

Actores de Percy Jackson aparecen en la alfombra roja de Los Juegos del Hambre

Una de las sorpresas entre los invitados fue la presencia de Walker Scobell, Leah Sava Jeffries y Charlie Bushnell, integrantes del elenco de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, la adaptación de Disney+ basada en los libros de Rick Riordan.

Scobell interpreta a Percy Jackson, mientras que Jeffries da vida a Annabeth Chase y Bushnell a Luke Castellan. Los tres asistieron a la premiere de Amanecer en la cosecha, aunque no forman parte del reparto anunciado de la película.

La presencia de los jóvenes actores añadió otro elemento a una celebración que reunió rostros de distintas franquicias literarias adaptadas para cine y televisión.

Actores de Percy Jackson desfilaron en la alfombra de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha AFP

Rachel Zegler y las estrellas originales regresan a Panem

La alfombra también reunió a intérpretes que habían participado en películas anteriores de Los Juegos del Hambre, entre ellos Rachel Zegler, quien interpretó a Lucy Gray Baird en la precuela estrenada en 2023.

La actriz apareció con un vestido verde durante el evento, donde también fueron fotografiadas Willow Shields, recordada por interpretar a Primrose Everdeen, y Jena Malone, quien dio vida a Johanna Mason.

Tom Blyth y Rachel Zegler en la premiere de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha AFP

Otro de los invitados fue Josh Andrés Rivera, conocido por interpretar a Sejanus Plinth en La balada de pájaros cantores y serpientes, junto a Rachel Zegler y Tom Blyth.

Estos encuentros coincidieron con el regreso de varios personajes de la saga original a la nueva producción, aunque no todos los asistentes a la premiere participan en ella.

Willow Shields interpretó a Primrose Everdeen en Los Juegos del Hambre AFP

Mckenna Grace y Elle Fanning llevan el estilo del Capitolio a Nueva York

La moda también tuvo un papel importante durante la alfombra roja, especialmente por los atuendos inspirados en la estética de Panem y los personajes creados por Suzanne Collins.

Mckenna Grace, quien interpreta a Maysilee Donner, apareció con un vestido inspirado en el Sinsajo, uno de los símbolos más importantes de la franquicia.

Durante la gira promocional, la actriz ha utilizado diferentes prendas que recuerdan a Katniss Everdeen, incluida su característica trenza y algunos vestidos asociados con las películas protagonizadas por Jennifer Lawrence.

McKenna Grace apareció con un vestido inspirado en el Sinsajo AFP

Por su parte, Elle Fanning volvió a incorporar elementos extravagantes en su vestuario, en referencia a Effie Trinket, el personaje que interpreta en la nueva película y que anteriormente estuvo a cargo de Elizabeth Banks.

Entre los asistentes también destacaron Maya Hawke, quien interpreta a Wiress; Ralph Fiennes, encargado de dar vida al presidente Snow, y Kieran Culkin, quien interpreta al presentador Caesar Flickerman.

La presencia de Glenn Close y Jesse Plemons completó parte del elenco que acompañó a los protagonistas durante la presentación en Nueva York.

Elle Fanning volvió a incorporar elementos extravagantes en su vestuario AFP

¿Katniss y Peeta regresan en Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha?

Aunque la historia de Amanecer en la cosecha se desarrolla 24 años antes de la primera película, Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson regresan como Katniss Everdeen y Peeta Mellark, junto a Woody Harrelson, quien vuelve a interpretar a Haymitch Abernathy.

Su participación se desarrollará mediante un salto temporal que conectará los acontecimientos de la precuela con los personajes de las películas originales.

En una entrevista con el podcast Call Her Daddy, Lawrence explicó que volver al rodaje junto a sus antiguos compañeros fue una experiencia emotiva, particularmente porque encontró a integrantes del equipo con los que había trabajado durante la primera etapa de la saga.

Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson volvieron a reunirse en una alfombra roja de Los Juegos del Hambre, durante la premiere de Amanecer en la cosecha, celebrada este lunes 16 de noviembre en Nueva York, a pocos días del estreno de la sexta película de la franquicia.

Josh Hutcherson y Jennifer Lawrence se reencuentran en alfombra de Los Juegos del Hambre AFP

Los actores, recordados por interpretar a Katniss Everdeen y Peeta Mellark entre 2012 y 2015, compartieron nuevamente los reflectores en una celebración que reunió a distintas generaciones de Panem, desde los protagonistas originales hasta el nuevo elenco encabezado por Joseph Zada y Mckenna Grace.

¿Cuándo se estrena Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha en México?

La nueva película de Los Juegos del Hambre llegará a los cines mexicanos el jueves 19 de noviembre de 2026, un día antes de su lanzamiento en Estados Unidos.

Dirigida por Francis Lawrence, la historia sigue a Haymitch Abernathy, interpretado por Joseph Zada, durante la edición número 50 de los Juegos del Hambre, conocida como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco.

Durante esa competencia, el Capitolio duplica el número de tributos y obliga a 48 jóvenes a enfrentarse en la arena, donde Haymitch establece alianzas que marcarán su vida y su relación futura con el régimen del presidente Snow.

La producción adapta la novela publicada por Suzanne Collins en 2025 y cuenta con Mckenna Grace, Whitney Peak, Ralph Fiennes y Elle Fanning entre sus protagonistas.

bgpa