Vampiros cantantes, dramas y sentimiento: y el Oscar es para...

Los expertos afirman que Pecadores y Una batalla tras otra están cabeza a cabeza, pero ¿podrían cintas como Hamnet o El agente secreto dar una sorpresa?

A continuación, las diez nominadas para mejor película en la 98ª edición de los Premios de la Academia este domingo:

BUGONIA

La más reciente oferta del director Yorgos Lanthimos, Bugonia, se sumerge en el mundo de los teóricos de la conspiración.

Teddy (Jesse Plemons) está convencido de que una ejecutiva farmacéutica (Emma Stone) es una malvada extraterrestre, y la secuestra para salvar el planeta.

Lanthimos mantiene a la audiencia enganchada con giros dramáticos y momentos graciosos, pero no habrá suspenso en torno a su desempeño este domingo.

VALOR SENTIMENTAL

El director danés-noruego Joachim Trier entró en el radar de la Academia con su drama romántico La peor persona del mundo (2021). Y regresó con la misma actriz, Renate Reinsve, además de una dosis de glamour de Hollywood en la persona de Elle Fanning, cautivando a los votantes que le dieron su primera nominación a Mejor Película.

El drama familiar filmado en la casa de Trier, Valor Sentimental es una fuerte contendiente en la categoría internacional, pero no en la principal de la noche.

FRANKENSTEIN

Los votantes de la Academia aman al mexicano Guillermo del Toro, quien ya tiene sus estatuillas por La forma del agua y Pinocho.

Por lo que no sorprendió que nominaran Frankenstein, su proyecto del corazón, a pesar de las tibias reseñas que cosechó al estrenar en el Festival de Venecia el año pasado. Aunque no parece cerca del mayor premio de la noche, su impresionante vestuario, sus sets y su maquillaje lideran las apuestas para vencer en las categorías técnicas.

SUEÑOS DE TRENES

Una fascinante mirada a las transformaciones que vivió el noroeste de Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX a través de la vida y las emociones de un hombre de la época, Sueños de trenes conquistó a los votantes de la Academia.

La cinta indie, con una premiada fotografía, fue elegida por Netflix en el Festival de Sundance de 2025, y se montó en una campaña que le dio el máximo galardón de los Premios Spirit, que honran al cine independiente.

Para la cinta de bajo presupuesto, su nominación al Oscar fue ya una victoria.

HAMNET

La candidata que se alzó de forma sorpresiva este año fue Hamnet.

Basada en una novela que aborda la vida de William Shakespeare y su esposa Agnes durante los años de la peste negra, Hamnet cumple con los requisitos para la gala: un rodaje suntuoso, emocionalmente intensa, y dirigida por una directora oscarizada (Chloé Zhao, de Nomadland).

Triunfó en el Festival de Cine de Toronto, pero décadas después de que Shakespeare apasionado se llevara el Oscar, esta edición luce poco inclinada hacia el dramaturgo.

EL AGENTE SECRETO

El agente secreto suena como fuerte contendiente para la categoría internacional, triunfo que le daría un segundo Oscar consecutivo a Brasil.

Su nominación a la codiciada categoría de Mejor Película, se sintió como un triunfo para el país latinoamericano.

El drama de idas y venidas que muestra las tensiones de un Brasil dominado por una dictadura militar en la década de 1970 surfeó en una ola de popularidad durante la campaña por el Oscar, pero los pronósticos no la ven en el cuadro de finalistas para la principal estatuilla de la gala.

MARTY SUPREMO

La historia de un campeón de pin pong basada en hechos reales, Marty supremo destaca gracias a la interpretación de Timothée Chalamet que da vida al arrogante protagonista.

Sus pocas posibilidades de llevarse un Oscar reflejan eso.

Chalamet está entre los favoritos para Mejor Actor, a pesar de que perdió impulso en la recta final a la premiación.

PECADORES

La Academia tiende a nominar alguna cinta taquillera para recompensar a las producciones que contratan a los mejores técnicos por detrás de la magia del cine.

Este año le tocó el turno a F1, que recaudó 630 millones de dólares en taquilla y fue dirigida por Joseph Kosinski (el mismo de Top Gun: Maverick).

Protagonizada por Brad Pitt en la piel de un piloto veterano, la película abunda en tecnología de punta y aderezos de la Fórmula 1.

Su nominación sorprendió, pero no debe llegar en primer lugar.

UNA BATALLA TRAS OTRA

El parte thriller, parte humor, de Paul Thomas Anderson, que sigue a un exrevolucionario en una búsqueda desesperada para rescatar a su hija, arrasó en la temporada.

Protagonizada por Leonardo DiCaprio, fue coronada como la película del año por los sindicatos de productores y directores de Hollywood, así como por los críticos y los BAFTA.

Abriendo una ventana a los temas que movilizan el debate en Estados Unidos y un elenco estelar que incluye a Sean Penn y Benicio Del Toro, es claramente una de las favoritas.

cva*