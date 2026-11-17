El reconocido cineasta estadounidense Martin Scorsese celebró este martes 17 de noviembre de 2026 su cumpleaños número 84, consolidando una de las filmografías más influyentes en la historia del séptimo arte. Para conmemorar esta fecha, repasamos las cinco cintas esenciales que definieron su legado cinematográfico.

A lo largo de décadas, Scorsese dirigió producciones emblemáticas respaldadas por grandes estudios como Columbia Pictures, United Artists, Warner Bros. y Paramount Pictures. Obras como Taxi Driver, Toro salvaje, Buenos muchachos, Los infiltrados y El lobo de Wall Street exhiben la potencia visual y narrativa del realizador neoyorquino.

Taxi Driver (1976)

Producida por Bill/Phillips junto a Italo/Judeo Productions y distribuida por Columbia Pictures, esta cinta reúne un elenco encabezado por Robert De Niro, Jodie Foster, Cybill Shepherd, Harvey Keitel, Peter Boyle y Albert Brooks.

Taxi Driver es protagonizada por Robert de Niro. Foto: Columbia Pictures

La historia sigue a Travis Bickle, un veterano de la guerra de Vietnam con insomnio crónico que trabaja como taxista nocturno en Nueva York. Aislado y perturbado por la decadencia urbana de la ciudad, el protagonista decide tomar la justicia por su propia mano para rescatar a una joven prostituta.

Toro salvaje (1980)

Este drama biográfico filmado en blanco y negro contó con la producción de Chartoff-Winkler Productions y la distribución de United Artists. El reparto incluye las actuaciones de Robert De Niro, Joe Pesci, Cathy Moriarty, Frank Vincent y Nicholas Colasanto.

Robert de Niro encarna a un boxeador en Toro Salvaje. Foto: United Artists

La película retrata la vida del boxeador de peso mediano Jake LaMotta dentro y fuera del cuadrilátero. El guion explora cómo su temperamento violento, sus celos patológicos y su carácter autodestructivo destruyen por completo su entorno familiar y profesional.

Buenos muchachos (1990)

Producida y distribuida por Warner Bros. Pictures, esta obra maestra del cine de gánsteres reúne en pantalla a Ray Liotta, Robert De Niro, Joe Pesci, Lorraine Bracco y Paul Sorvino.

Nuevamente Robert de Niro triunfó al lado de Martin Scorsese en Buenos muchachos. Foto: Warner Bros Pictures

Basada en hechos reales, la trama narra el ascenso y la caída de Henry Hill dentro de la mafia italoestadounidense de Nueva York durante tres décadas. El relato muestra la seducción del poder y el dinero fácil hasta que las adicciones y la paranoia obligan al protagonista a convertirse en informante.

Los infiltrados (2006)

Bajo la producción de Plan B Entertainment, Initial Entertainment Group y Vertigo Entertainment, Warner Bros. Pictures distribuyó este thriller protagonizado por Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg, Martin Sheen, Ray Winstone, Vera Farmiga y Alec Baldwin.

Leonardo DiCaprio y Jack Nicholson protagonizaron Los Infiltrados. Foto: Warner Bros Pictures

Ambientada en Boston, la historia enfrenta a un policía encubierto que penetra en la mafia irlandesa contra un criminal que opera como espía dentro de la policía estatal. Ambos personajes libran una tensa carrera contra el reloj para descubrir la verdadera identidad del otro antes de morir.

El lobo de Wall Street (2013)

Red Granite Pictures, Appian Way y Sikelia Productions produjeron esta sátira financiera distribuida por Paramount Pictures, además de Universal y Diamond Films en mercados internacionales. El elenco estelar incluye a Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie, Matthew McConaughey, Kyle Chandler, Rob Reiner y Jon Bernthal.

Leonardo DiCaprio encarnó a Jordan Belfort en El Lobo de Wall Street. Foto: Paramount Pictures

La cinta relata el caso real de Jordan Belfort, un ambicioso corredor de bolsa neoyorquino que amasa una fortuna multimillonaria mediante fraudes bursátiles durante los años ochenta y noventa. El filme expone su espiral de excesos, drogas y corrupción hasta caer investigado y derribado por el FBI.