Mientras algunos directores de Hollywood han encontrado un lugar dentro del cine de superhéroes, Martin Scorsese ha mantenido su distancia de las producciones de Marvel.

Su postura abrió una discusión en la industria cinematográfica que va más allá de los personajes con poderes.

Esta es la razón por la que Martin Scorsese no ha dirigido películas de Marvel

En octubre de 2019, durante una entrevista con la revista Empire, Martin Scorsese hizo una declaración que dividió las opiniones de actores, directores y seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) al señalar que no consideraba estas producciones como cine.

El director comparó la experiencia de ver una película de superhéroes con visitar un parque de diversiones. Reconoció el trabajo de los actores y los equipos de producción, pero cuestionó aquello que las historias buscaban provocar en los espectadores.

Un mes después, Scorsese publicó un artículo de opinión en The New York Times, donde explicó que sus declaraciones respondían a una diferencia entre su manera de entender el cine y la forma en que funcionan las grandes franquicias.

Para el estadounidense, una película debe ofrecer la posibilidad de descubrir algo inesperado sobre sus personajes y enfrentar al público con situaciones que despierten emociones, incluso cuando estas resulten incómodas.

El modelo de Marvel Studios, en cambio, requiere que sus producciones formen parte de una historia más amplia. Las decisiones creativas de cada película deben considerar lo sucedido en entregas anteriores y los acontecimientos previstos para futuros proyectos.

Esto implica que el director de una cinta de superhéroes no siempre puede decidir por completo el destino de sus personajes, pues estos podrían tener un papel importante dentro de otras películas o series de la franquicia.

Aunque Scorsese no ha revelado que rechazara una oferta concreta para dirigir una producción de Marvel, sus declaraciones permiten entender por qué sus intereses creativos se encuentran alejados de este tipo de proyectos.

Martin Scorsese cuestionó en 2019 el valor artístico de las películas de Marvel y su modelo de producción cinematográfica. IG martinscorsese_

La preocupación de Martin Scorsese por el éxito de Marvel

Uno de los aspectos que más inquietan al cineasta no está relacionado con lo que ocurre dentro de las películas, sino con las oportunidades que tienen otras producciones para llegar a las salas de cine.

Cuando Scorsese publicó sus críticas en 2019, Marvel atravesaba uno de los momentos más exitosos de su historia gracias al estreno de Avengers Endgame, película que superó los 2 mil 700 millones de dólares en la taquilla mundial.

El éxito de estas producciones también convirtió a las franquicias en una apuesta atractiva para los estudios, debido a que cuentan con personajes reconocidos y una audiencia interesada en conocer la continuación de sus historias.

Desde la perspectiva de Scorsese, este escenario puede dificultar que los cineastas encuentren financiamiento y espacios de exhibición para películas que no cuentan con una marca conocida ni con posibilidades de convertirse en una saga.

El director cuestionó que las decisiones de la industria estuvieran cada vez más condicionadas por las expectativas comerciales, dejando menos oportunidades para proyectos que apuestan por historias originales.

Su preocupación también coincide con una etapa de su carrera en la que recurrió a las plataformas de streaming para desarrollar algunas de sus producciones más ambiciosas.

En 2019 estrenó El irlandés con Netflix, mientras que en 2023 trabajó con Apple en Los asesinos de la luna, un drama histórico protagonizado por Leonardo DiCaprio, Robert De Niro y Lily Gladstone.

Martin Scorsese ha defendido la libertad creativa de los directores frente al modelo de producción de las grandes franquicias. IG martinscorsese_

Las películas de Martin Scorsese que explican sus diferencias con Marvel

A lo largo de su trayectoria, Martin Scorsese ha explorado temas como la violencia, la culpa, la ambición, la religión y las consecuencias del poder a través de personajes que no siempre resultan fáciles de admirar.

A diferencia de las producciones centradas en héroes que deben salvar al mundo, buena parte de su filmografía presenta protagonistas cuyas propias decisiones desencadenan los conflictos de la historia.

Martin Scorsese ha cuestionado el impacto comercial de las películas de Marvel sobre las producciones independientes. IG martinscorsese_

Algunas de las películas que permiten identificar los intereses del director son las siguientes.

Taxi Driver (1976): Explora la soledad, el aislamiento y el deterioro psicológico de un veterano de guerra.

Explora la soledad, el aislamiento y el deterioro psicológico de un veterano de guerra. Toro salvaje (1980): Retrata la conducta autodestructiva del boxeador Jake LaMotta.

Buenos muchachos (1990): Muestra las consecuencias de una vida vinculada al crimen organizado.

Los infiltrados (2006): Aborda la corrupción, las identidades ocultas y la traición.

El lobo de Wall Street (2013): Examina la ambición y los excesos dentro del mundo financiero.

Silencio (2016): Explora los conflictos religiosos y las dudas sobre la fe.

Scorsese también ha dedicado parte de su carrera a la conservación del patrimonio cinematográfico. En 1990 fundó The Film Foundation, una organización sin fines de lucro que trabaja en la preservación y restauración de películas de distintas partes del mundo.

En 2007 impulsó el World Cinema Project, una iniciativa destinada a recuperar producciones de países cuya historia cinematográfica ha tenido menor presencia en los circuitos internacionales de exhibición.