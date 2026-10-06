¿Qué oculta? Robert De Niro acusa a Donald Trump de proteger a Jeffrey Epstein

Robert De Niro volvió a criticar públicamente a Donald Trump, pero esta vez el tema fue mucho más delicado con lo que respecta a Jeffrey Epstein y los documentos que todavía no han sido publicados sobre el caso.

El actor participó el lunes 5 de octubre en un acto realizado en Washington Square Park, Nueva York, donde se reunió con sobrevivientes de los abusos cometidos por Epstein y personas que exigen que se conozca toda la información disponible.

De Niro aprovechó el encuentro para reconocer la valentía de las víctimas y lanzar una acusación directa contra el presidente estadounidense. Lo llamó el "principal protector" de Epstein y cuestionó por qué todavía no se han dado a conocer todos los archivos relacionados con el fallecido financiero.

Un hombre está impidiendo la liberación del resto: Donald Trump. ¿Qué está ocultando?, planteó el protagonista de Taxi Driver durante su intervención.

El actor participó el lunes 5 de octubre en un acto realizado en Washington Square Park AFP

La declaración ocurrió mientras un camión que transporta copias de los documentos publicados hasta ahora recorre distintas ciudades de Estados Unidos. El vehículo llegó a Washington Square Park como parte de una campaña que busca presionar al gobierno para que revele más información.

De Niro exige que se publiquen más archivos de Epstein

El reclamo del actor no fue solamente contra Trump. Durante su discurso también cuestionó a integrantes republicanos del gabinete y del Congreso a quienes responsabilizó de impedir que se conozca el contenido completo de los archivos.

La protesta busca mantener el caso Epstein en la conversación pública, especialmente entre los sobrevivientes, que llevan años reclamando respuestas y mayor transparencia.

Según los reportes del evento, el camión utilizado en la protesta transporta material correspondiente a los archivos que ya fueron publicados por el Departamento de Justicia. La cifra ronda los 3.5 millones de páginas, mientras los organizadores sostienen que todavía quedan millones de documentos por divulgar.

La protesta busca mantener el caso Epstein en la conversación pública Starface

De Niro insistió en que la publicación de estos documentos permitiría conocer más detalles sobre las relaciones que Epstein mantuvo durante años con personas poderosas de distintos ámbitos.

El actor también destacó que el caso no debería reducirse a una disputa entre republicanos y demócratas, sino centrarse en las víctimas y en la necesidad de esclarecer lo ocurrido.

¿Qué relación tuvieron Donald Trump y Jeffrey Epstein?

Donald Trump y Jeffrey Epstein se conocieron décadas atrás y compartieron círculos sociales en Nueva York y Florida. Durante los años 80 y 90 fueron vistos juntos en diferentes eventos y mantuvieron una relación de carácter social.

Con el paso del tiempo ambos se distanciaron. Trump ha afirmado que rompió con Epstein y ha negado tener conocimiento o participación en los delitos sexuales y abusos contra menores por los que el financiero fue señalado y condenado.

La aparición del nombre de Trump en los documentos relacionados con Epstein tampoco significa, por sí misma, que el presidente haya participado en los delitos cometidos por el financiero. Ese punto es importante, ya que los archivos contienen referencias a numerosas personas que tuvieron algún tipo de contacto con Epstein.

Trump ha afirmado que rompió con Epstein y ha negado tener conocimiento o participación en los delitos sexuales Reuters

Hasta ahora, no existe una acusación de las autoridades que señale a Trump como participante en los delitos de tráfico sexual de menores cometidos por Epstein.

Sin embargo, la relación que ambos mantuvieron durante años continúa siendo motivo de debate, sobre todo ahora que crece la presión para conocer el contenido de los archivos que todavía no han sido publicados.

Mientras tanto, Robert De Niro mantiene su postura contra Trump y aprovechó el encuentro con sobrevivientes de Epstein para lanzar una pregunta que rápidamente se convirtió en uno de los puntos centrales de la protesta: "¿Qué está ocultando?"

Robert De Niro mantiene su postura contra Trump Grosby

Por ahora, esa es precisamente la pregunta que sigue alimentando la polémica alrededor de los archivos de Jeffrey Epstein.