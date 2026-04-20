¡Martin Garrix triunfa en Veracruz! Festival Puerto Sonoro reúne a 130 mil personas

¡Tormenta electrónica! La música triunfó en el puerto de Veracruz en el Circuito Nacional de Festivales por la Paz, una iniciativa impulsada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

El evento, centrado en música electrónica, reunió a artistas locales, nacionales e internacionales en la Macroplaza del malecón, consolidándose como uno de los encuentros más concurridos del circuito.

De acuerdo con datos de la Secretaria de Cultura federal, el festival generó una derrama económica aproximada de 600 millones de pesos, además de alcanzar 100% de ocupación hotelera en la zona.

El Circuito Nacional de Festivales por la Paz forma parte de una política pública orientada a ampliar el acceso a la cultura, con énfasis en jóvenes de distintos territorios del país.

El Circuito Nacional de Festivales por la Paz abre espacios de encuentro, participación y convivencia para las juventudes de todo el país”, comentó la titular de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, señaló que estos espacios buscan fomentar la convivencia y participación

Veracruz, la sede de la música electrónica

Desde la Macroplaza, la gobernadora Rocío Nahle García destacó el carácter social y recreativo del evento, alineado con la estrategia federal dirigida a municipios considerados como Territorios de Paz. El festival atrajo asistentes provenientes de al menos 16 entidades, incluyendo Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Puebla.

La programación inició desde la tarde con una mezcla de propuestas musicales que evolucionaron hacia la electrónica: El Jarocho Selector abrió con ritmos tropicales, DJ Exodia y Andrés Collado mantuvieron sets urbanos, Tadeo Fernández introdujo el house y Jessica Audiffred llevó el bass de alta intensidad.

El momento central llegó con la presentación de Martin Garrix, uno de los nombres más reconocidos del EDM, quien encabezó el escenario principal con una producción de gran formato.

El cierre estuvo a cargo de Jaime Guzmán “El más famoso”, con una propuesta de cumbia y sonido sonidero.

Desde el viernes se registraron filas en los alrededores del recinto. Para el sábado, la apertura de accesos concentró principalmente a público joven. El desarrollo de la jornada se reportó en un ambiente de orden, con miles de asistentes congregados en un mismo espacio, compartiendo la experiencia musical.

La dinámica del festival permitió la convivencia entre distintos grupos, desde asistentes locales hasta visitantes de otras entidades.

El Festival Puerto Sonoro forma parte de una serie de eventos que recorrerán distintas regiones del país. La estrategia busca consolidar el acceso a la cultura mediante actividades en espacios públicos.Según la Secretaría de Cultura, el circuito continuará con nuevas sedes, manteniendo el enfoque en la participación juvenil y el uso del arte como herramienta de interacción social