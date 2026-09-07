Marichelo Puente y Jorge D’Alessio se reúnen para celebrar a Ana Pau tras su divorcio

Marichelo Puente y Jorge D’Alessio se reunieron este fin de semana para celebrar el cumpleaños 23 de Ana Paula, hija mayor de Marichelo y a quien el vocalista de Matute ha reconocido públicamente como parte de su familia.

La celebración ocurrió en una nueva etapa para la expareja, después de que ambos confirmaron el final de su matrimonio. Marichelo y Jorge estuvieron casados durante casi 15 años y comparten la crianza de sus hijos Santiago y Patricio, además del vínculo familiar que el músico mantiene con Ana Paula.

Aunque su relación de pareja terminó, las imágenes compartidas en redes sociales mostraron a Marichelo y Jorge juntos durante la fiesta de Ana Pau, sonrientes y acompañando a la cumpleañera en uno de sus momentos familiares más importantes.

Marichelo Puente felicita a su hija Ana Pau

Marichelo Puente compartió en sus historias de Instagram una felicitación para Ana Paula, a quien describió como uno de los regalos más importantes de su vida.

“Mi princesa hermosa, eres el regalo más lindo. Que Dios te llene de bendiciones y siempre estemos juntas. ¡Te amo!”, escribió Marichelo.

El mensaje estuvo acompañado por una fotografía de madre e hija, como parte de las publicaciones que la familia compartió durante la celebración.

El festejo de cumpleaños de Ana Paula, hija de Marichelo Puente Instagram

Ana Paula cumplió 23 años este septiembre. Reportes previos señalan que es la primogénita de Marichelo Puente y que nació el 5 de septiembre de 2003.

Jorge D’Alessio dedica mensaje a Ana Pau

Jorge D’Alessio también felicitó a Ana Paula con varios mensajes en redes sociales.

El cantante la llamó “mi hija” y expresó el cariño que mantiene por ella, pese a no ser su padre biológico. En entrevistas y publicaciones previas, Jorge ha dejado claro que considera a Ana Paula como parte de la familia que formó con Marichelo.

“Hoy es el cumple de mi persona favorita, ¡mi hija! Te amo, mi vida, con todo mi corazón”, escribió Jorge.

En otro mensaje, el vocalista de Matute recordó la llegada de Ana Pau a su vida y le dedicó palabras de orgullo y cariño.

Jorge D'Alessio y su hija Ana Paula Instagram

“Hace 23 años llegaste al mundo y tu vida cambió la mía. Eres y siempre serás la luz de mis ojos”, compartió.

La respuesta de Ana Paula también llamó la atención, pues le contestó con un cariñoso “pa”, muestra del vínculo que ambos conservan.

Así fue la fiesta de Ana Paula

La celebración familiar incluyó una decoración en tonos rosas y marrones, además de un pastel preparado especialmente para Ana Pau, quien eligió un vestido rojo para su festejo.

En los videos compartidos por la familia se observa a Marichelo grabando a su hija durante Las Mañanitas, mientras Jorge le dedica un comentario a su exesposa por el trabajo que ha hecho como madre.

“La mamá orgullosa. Gran trabajo hiciste, una hija hermosa”, dijo el cantante.

Ana Pau también estuvo acompañada por sus hermanos Santiago y Patricio, quienes se acercaron a ella durante el canto de cumpleaños. Más tarde, Marichelo y Jorge se reunieron alrededor del pastel junto con sus hijos.

Las imágenes mostraron una convivencia cordial entre la expareja, algo que ambos han procurado mantener en público tras su separación.

Anahí también celebra a Ana Pau

Anahí, hermana de Marichelo, también felicitó a su sobrina por su cumpleaños.

La exintegrante de RBD compartió una historia de Instagram con una imagen de Ana Paula frente a una rebanada de pastel y escribió:

“Feliz cumple, bebé. ¡Te amo!”.

La celebración familiar había comenzado días antes. El 3 de septiembre, Anahí mostró en redes un encuentro que describió como el “pre festejo de la princesa”, en el que aparecieron Ana Pau, Marichelo, Manuel Velasco Coello y otros integrantes de la familia.

Anahí mantiene una relación cercana con Ana Paula y suele compartir momentos familiares con ella en redes sociales. En mayo, por ejemplo, publicó imágenes de un encuentro con su sobrina, a quien ha mostrado como parte importante de su círculo familiar.

bgpa