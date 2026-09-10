Sharon Stone revela que lleva un largo periodo de abstinencia sexual; asegura tener claro qué busca

A sus 68 años, Sharon Stone atraviesa una etapa en la que asegura tener muy claro qué busca en el terreno sentimental. La actriz habló abiertamente sobre su vida amorosa y reveló que lleva un largo periodo de abstinencia sexual, pues actualmente prefiere esperar a encontrar una relación que tenga un significado especial para ella.

La actriz hizo estas declaraciones durante una entrevista con Mayim Bialik para el podcast Breakdown, emitido el martes 8 de septiembre. Durante la charla, además de recordar algunos episodios de su trayectoria, Stone habló sobre sus relaciones y la manera en que han cambiado sus prioridades con el paso de los años.

Foto: Instagram Sharon Stone

La conversación comenzó cuando Mayim Bialik, le preguntó cómo se describiría como pareja. Stone aseguró que considera que puede ser una buena novia, aunque reconoció que hace bastante tiempo que no ocupa ese lugar.

He sido novia de malos novios y he sido novia de buenos novios”, relató la actriz, quien también resumió su experiencia sentimental al reconocer que ha tenido “buena suerte, mala suerte y ninguna suerte”.

Sin embargo, explicó que actualmente se encuentra en una etapa diferente y que no está interesada en mantener relaciones únicamente por compañía o encuentros casuales.

Por bastante tiempo no he tenido ninguna suerte. He sido célibe durante bastante tiempo porque estoy en el punto en que solo quiero estar con alguien que realmente me importe”, explicó la actriz durante la entrevista.

Foto: Instagram Sharon Stone

¿Qué busca Sharon Stone en una relación?

Después de haber dedicado una parte importante de su vida a la crianza de sus tres hijos, Stone aseguró que su manera de entender las relaciones también se transformó.

La actriz explicó que ahora desea encontrar una persona con quien pueda establecer una conexión más profunda y convertirse en compañeros de vida, en lugar de enfocarse únicamente en la intimidad.

Según sus propias palabras, busca “alguien que sea mi compañero, no solo alguien con quien tener sexo”.

“Estoy un poco aburrida de eso”, afirmó al referirse a las relaciones casuales.

Estoy en la fase de ninguna suerte en absoluto en este momento”.

Para Stone, este periodo de soltería no representa necesariamente algo negativo, sino una etapa que le ha permitido identificar con mayor claridad lo que espera de una futura relación

Stone reconoció haber tenido relaciones importantes, aunque no considera que alguna de ellas haya representado ese vínculo definitivo que describe como el gran amor de su vida.

He tenido amores en mi vida, pero no creo haber tenido el gran amor de mi vida”.

La actriz estuvo casada en dos ocasiones. Su primer matrimonio fue con el productor Michael Greenburg, de 1984 a 1990. Posteriormente contrajo matrimonio con el periodista Phil Bronstein, relación que terminó en 2004.

Foto: Instagram Sharon Stone

La actriz también ha hablado anteriormente sobre uno de los episodios que marcó el final de su segundo matrimonio.

Durante una aparición en junio en el podcast The Person Who Believed In Me, Stone recordó que en 2001 le fueron detectados tumores en ambos senos. De acuerdo con su testimonio, los médicos llegaron a recomendarle una mastectomía bilateral.

Según relató, Bronstein no estuvo de acuerdo con la intervención y calificó la cirugía de “ridícula” antes de abandonar la habitación.

Stone recordó que uno de los médicos presentes intervino para respaldarla y, según su relato, le dijo a Bronstein:

Si tuviera más pacientes como ella, tendríamos más mujeres vivas hoy. Debe sentarse”.

La actriz considera que aquel momento marcó un punto definitivo en su matrimonio.

Esa fue el final del matrimonio. Eso fue todo. Él terminó conmigo entonces. Se acabó”, relató.

Finalmente, los tumores fueron determinados como benignos, por lo que no fue necesario realizar la mastectomía.

Desde su divorcio de Bronstein, ocurrido en 2004, Sharon Stone no ha vuelto a casarse.

Aunque actualmente disfruta de una etapa de soltería y ha dejado claro que no busca relaciones casuales, la actriz no descarta volver a encontrar el amor.