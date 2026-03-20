La historia de Bryan Mouque con CD9 llegó a su fin. El cantante confirmó su salida del grupo a través de redes sociales, en un mensaje donde habló sin rodeos sobre el momento personal que atraviesa.

Su decisión no pasó desapercibida, sobre todo porque ocurre mientras la banda enfrenta cambios internos que han puesto su nombre en conversación entre fans.

¿Por qué Bryan Mouque se salió de CD9?

En el comunicado que compartió, Bryan explicó que tomó la decisión tras priorizar su bienestar, dejando claro que su salud mental y física están por encima de cualquier proyecto.

También dejó ver que, con el paso del tiempo, su experiencia dentro del grupo ya no era la misma. Según expresó, llegó un punto en el que no encontraba el espacio que necesitaba para desarrollarse de forma plena dentro de la agrupación.

El mensaje marcó un cierre respetuoso con la etapa que vivió en CD9, pero también una postura firme sobre lo que busca en esta nueva etapa.

CD9 atraviesa un momento complicado

La salida del cantante se da en un contexto delicado para la banda. En días recientes, Freddy Leyva fue suspendido temporalmente tras señalamientos que comenzaron a circular en redes sociales.

Entre las versiones difundidas, se mencionan presuntas solicitudes de dinero a fans y mensajes considerados inapropiados. Ante esto, la agrupación decidió separarlo mientras se revisa la situación.

Este escenario ha generado incertidumbre entre seguidores, especialmente porque el grupo apenas había retomado actividades tras su regreso a los escenarios en 2024.

Bryan Mouque anuncia su salida de CD9, ¿qué sigue para la banda? Cuartoscuro

Bryan Mouque inicia su etapa como solista

Pese a cerrar este ciclo, Bryan Mouque no se aleja de la música. El cantante confirmó que continuará su carrera como solista bajo el nombre de “Bryan Mou”.

Actualmente, ya trabaja en nuevos proyectos junto a su equipo, con la intención de construir una propuesta propia en esta nueva etapa. Fans reaccionan a la salida de Bryan Mouque

La noticia generó conversación inmediata en redes sociales. Mientras algunos seguidores lamentaron la salida, otros respaldaron la decisión del cantante, destacando la importancia de priorizar su bienestar.

Por ahora, el movimiento dentro de CD9 y el nuevo camino de Bryan Mouque mantienen la atención de sus fans, a la espera de lo que venga para ambos.

Bryan Mouque anuncia su salida de CD9, ¿qué sigue para la banda? IG Bryan Mouque

¿Qué pasará con CD9?

La salida de Bryan Mouque ocurre poco tiempo después de que CD9 retomara actividades tras su regreso a los escenarios en 2024, un movimiento que había generado expectativa entre sus seguidores.

El reencuentro de la agrupación marcó una nueva etapa luego de años de pausa, con presentaciones que reunieron nuevamente a su base de fans. Sin embargo, los cambios recientes dentro del grupo llegan en un momento clave, cuando apenas comenzaban a retomar ritmo dentro de la industria.

Bryan Mouque anuncia su salida de CD9, ¿qué sigue para la banda? Cuartoscuro

Con estos cambios, el rumbo de CD9 queda abierto. Hasta ahora, integrantes como Jos Canela, Alonso Villalpando y Alan Navarro no han compartido una postura pública sobre lo que sigue para la banda.

La salida de uno de sus integrantes en este momento suma incertidumbre sobre los próximos proyectos del grupo.