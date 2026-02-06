Maribel Guardia RESPONDE a controversia con Imelda Tuñón tras muerte de Julián Figueroa

A través de sus redes sociales, Maribel Guardia publicó un mensaje contundente con el que busca frenar la ola de especulaciones que han rodeado a su familia en los últimos meses. La actriz dejó claro que las decisiones tomadas tras la muerte de Julián Figueroa no tuvieron otro fin que proteger a su nieto, una postura que mantiene firme hasta hoy.

Hace un año tomé una decisión extremadamente complicada… actué movida por una sola intención: proteger a mi nieto, escribió Guardia.

En el texto, subraya que nunca quiso separarlo de su madre, Imelda Tuñón, y que se trató de una medida temporal que, según explica, no contó con el acompañamiento de recuperación que ella consideraba necesario.

Maribel Guardia

Maribel Guardia critica el manejo de la situación en medios de comunicación

Lejos de un tono confrontativo, Maribel apeló a la empatía: “Cuando alguien no está bien, lo más humano no es juzgarlo, sino procurar la recuperación necesaria para que pueda sanar”. Con ello, marcó una línea clara entre la preocupación familiar y la exposición pública que ha sido dañina.

Uno de los puntos más fuertes del comunicado es la crítica directa a la forma en que el conflicto ha sido abordado desde medios de comunicación. Sin mencionar detalles, Maribel Guardia cuestionó a un periodista en particular por violentar sistemáticamente a personas vulnerables, incluida una madre que perdió a su hijo.

En su mensaje, Maribel señaló que Imelda Tuñón ha sido empujada a exhibirse “sin ningún freno”, sin que se considere si lo que se dice es verdad o mentira, y sin priorizar la ayuda que, desde su perspectiva, necesita. “Nadie en estado de vulnerabilidad debería ser azuzado a exponer sus notorias fracturas”, escribió, al tiempo que pidió contención y no monetización del dolor.

El audio filtrado de Imelda Tuñón que desató la polémica

La postura de Maribel Guardia se da en medio de una polémica mayor que estalló tras la filtración de un audio atribuido a Imelda Tuñón, en el que se harían señalamientos delicados contra integrantes de la familia Figueroa. Dicho material fue difundido brevemente en una transmisión en vivo y posteriormente eliminado, lo que desató un intenso debate.

Días después, la propia Imelda Tuñón negó la veracidad del audio y planteó la posibilidad de que se tratara de contenido generado con inteligencia artificial, argumento que ya había utilizado en otras ocasiones cuando circularon videos suyos fuera de contexto.

Ante este escenario, Maribel fue enfática y pidió que no se involucre a terceros sin pruebas, que se deje de señalar a autoridades y personas ajenas al conflicto y, sobre todo, que se respete la memoria de su hijo, quien “no está para defenderse”.

"El centro debe ser el niño", insiste Maribel Guardia

Más allá de los dimes y diretes, el propósito del mensaje de Maribel Guardia es claro con el bienestar del menor. La actriz pidió de manera prioritaria que se cuide al niño y que crezca lejos del conflicto.

También aclaró, una vez más, que no es su intención quedarse con su nieto, sino protegerlo y garantizar que sus necesidades estén cubiertas. “Continúo dispuesta a solventar las necesidades de mi nieto y a lograr un acuerdo en su interés superior”, concluyó.

