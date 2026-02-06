Tame Impala apuesta por el K-pop y lanza remix de “Dracula” con Jennie de BLACKPINK | VIDEO

El pasado 6 de febrero, las plataformas musicales recibieron uno de los lanzamientos más comentados del año: “Dracula – JENNIE Remix”, una nueva versión del tema incluido en Deadbeat, el quinto álbum de estudio de Tame Impala. La canción llegó acompañada de un video oficial con letra, escrita en gran parte por la propia Jennie, lo que añadió un nivel extra de interés entre fans del pop, el indie y el K-pop.

Lejos de ser una simple colaboración vocal, Jennie reconstruye la canción desde dentro. Su voz se superpone en versos clave, toma el control del estribillo y aporta nuevas líneas que cambian el tono emocional del tema original. Por ello, aparece acreditada como compositora, letrista, remezcladora e intérprete, un logro inédito para una artista de K-pop en un remix oficial de esta magnitud.

¿De qué trata "Dracula", la canción original de Tame Impala?

En su versión original, “Dracula” es una canción que juega con la metáfora del vampiro como símbolo de dependencia emocional, deseo obsesivo y relaciones que se alimentan del desgaste ajeno. Kevin Parker, mente detrás de Tame Impala, construyó el tema con letra que habla de perder el control frente a alguien que resulta tan atractivo como peligroso.

El remix de Jennie conserva esa esencia, pero la resignifica. Desde una perspectiva más introspectiva, su letra introduce la idea de recuperar el poder personal, de dejar de ser “presa” para convertirse en alguien consciente de su propia fuerza. Ese giro narrativo ha sido clave para que el remix conecte con nuevas audiencias y se vuelva viral en redes.

Un momento clave para Tame Impala

“Dracula” forma parte de Deadbeat, el primer álbum de Tame Impala bajo su nuevo acuerdo con Columbia Records, sello de Sony Music. El disco debutó en el número 4 del Billboard 200 y del Official UK Albums Chart, además de alcanzar el puesto 2 en ARIA, confirmando la vigencia del proyecto liderado por Kevin Parker.

Jennie: un remix que llega en el momento perfecto

Para Jennie, este lanzamiento no es casual. “Dracula – JENNIE Remix” se convierte en su primer estreno en solitario desde Ruby, su álbum debut lanzado en marzo de 2025. Dicho disco debutó en el puesto 7 del Billboard 200 y colocó varios temas en el Billboard Hot 100, incluyendo “ExtraL” con Doechii y “Like JENNIE”.

El remix refuerza su imagen como artista global, capaz de dialogar con proyectos fuera del K-pop sin perder identidad, algo cada vez más valorado por la industria internacional.

“Dracula – JENNIE Remix” no solo une a dos mundos musicales distintos; también marca un precedente en términos de autoría, colaboración y visibilidad para artistas del K-pop en proyectos occidentales de alto perfil. Con este lanzamiento, Jennie no se limita a participar: redefine la canción, se apropia del relato y deja claro que su presencia en la escena global va mucho más allá de los feats tradicionales.

AAAT*