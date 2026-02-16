Mariana Rodríguez y Samuel García bautizan a su segunda hija Isabel: así fue la ceremonia familiar

Mariana Rodríguez Cantú y Samuel García Sepúlveda bautizaron este domingo a su segunda hija, Isabel, en una ceremonia íntima que reunió a familiares y amigos cercanos. La pareja compartió imágenes y videos del emotivo momento, donde se les vio disfrutando cada detalle de esta celebración religiosa.

El bautizo de Isabel ya era uno de los eventos más esperados por sus seguidores, luego de que semanas atrás revelaran quiénes serían los padrinos. La decoración apostó por una paleta suave en tonos blanco, beige y rosa pastel, presente en las invitaciones, la mesa principal, los snacks y un pastel que robó miradas, todo pensado para acompañar este momento especial.

El bautizo de la segunda hija de Mariana Rodríguez y Samuel García reflejó el estilo familiar que ambos suelen compartir en redes: un evento sencillo, armonioso y cargado de significado, enfocado en celebrar esta nueva etapa como padres de dos pequeñas.

Bautizo de Isabel, hija de Mariana Rodríguez y Samuel García: Fotos y detalles

¿Quiénes son los padrinos de Isabel, la segunda hija de Mariana y Samuel García?

Fue el propio Samuel García quien dio a conocer la noticia a través de sus historias: los padrinos de Isabel son su hermana Caty García y su esposo Eduardo Quintanilla, con quien contrajo matrimonio en octubre de 2024.

El anuncio se hizo de una manera muy especial. Mariel, la hija mayor de la pareja, junto con uno de sus primos, entregaron un globo con el mensaje: “Caty y Edu, ¿quieren ser mis padrinos de bautizo? Isabel”. Un gesto sencillo, pero lleno de ternura que marcó el inicio formal de este compromiso familiar.

Mariel e Isabel: los famosos padrinos de las hijas de Mariana y Samuel

La primogénita de la pareja, Mariel García, fue bautizada en agosto de 2023, cuando tenía apenas cinco meses. Su llegada estuvo rodeada de un contexto profundamente emotivo, ya que Mariana y Samuel atravesaron previamente varios tratamientos de fertilidad antes de convertirse en padres.

En aquella ocasión, los padrinos fueron Sylvia González y Héctor Aguirre, así como Marilú García y su esposo, Luis Donaldo Colosio Riojas, figura relevante dentro del partido Movimiento Ciudadano, consolidando así una relación cercana entre ambas familias.

¿Cuántos hijos tienen Mariana y Samuel?

Tras casarse en marzo de 2021, al inicio de la pandemia, la pareja dio la bienvenida a su primera hija, Mariel, el 10 de marzo de 2023, luego de un camino marcado por pérdidas y procesos médicos.

Su segunda hija, Isabel, nació el 12 de julio de 2025, ampliando la familia García Rodríguez y marcando una nueva etapa que hoy celebran con este bautizo.

El bautizo de Isabel, segunda hija de Mariana Rodríguez y Samuel García, representa un momento clave para la familia, que continúa compartiendo con su comunidad los pasos más importantes de su vida personal. Una celebración íntima que confirma cómo viven esta maternidad y paternidad desde un lugar profundamente familiar, cercano y lleno de gratitud.