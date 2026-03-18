18 de marzo

Ayer dijo el Padre del Análisis Superior que Víctor Rodríguez y su equipo de Pemex vivían en un mundo raro como aquella canción de José Alfredo Jiménez que dice “aquí, juntitos los dos, será lo que soñamos…”, se quedó corto.

En las primeras horas de ayer se registró un incendio que costó la vida de cinco personas, pero según la empresa estatal no fue en la refinería de Dos Bocas, sino en su barda perimetral y que sólo uno de los muertos era trabajador de Pemex, como si eso fuera un concomitante a la pérdida de cuatro vidas. Explicaron que en esa parte de la refinería no se acumulan combustibles, como si eso fuera una tranquilidad para los vecinos de la refinería que, como se ha cuestionado, hay escuelas en las inmediaciones, pero según las autoridades municipales tienen que aprender a convivir con la refinería.

En algún momento los “genios” decidieron culpar a un rayo. Sí, como lo leyó, dijeron que el alcalde de Movimiento Ciudadano, Alfonso de Jesús Baca, les informó que había sido por un rayo.

En un comunicado, Pemex reconoció la situación que también los dejó en una mala posición, puesto que planteó que no tienen instrumentos para desviar rayos en la refinería o en la ASIPONA. Peor aún, que no tienen mecanismos adecuados para controlar aguas aceitosas que, como en este caso, causaron un incendio de consecuencias fatales.

En realidad, parecería que están tratando de salir del paso con la primera ocurrencia cuando en el fondo debería ser inaceptable que haya “agua aceitosa” al aire libre junto a una instalación del gobierno federal.

A renglón seguido culparon a la ASIPONA de Paraíso, Tabasco, que dirige Hugo Daniel Torres. En su afán por escurrir su responsabilidad o, creyendo que era una buena idea, le aventaron la pelota a la instalación de la ANAM, que encabeza Rafael Marín Mollinedo. No sorprendería que los “estrategas” de Pemex creyeran que no era mala idea culpar a este funcionario porque al fin ya se va. Como es público el interés de Marín Mollinedo ser candidato de Morena al gobierno de Quintana Roo… Bueno, eso si Mara Lezama no logra dinamitarlo para poner a alguien más cercano a su proyecto político en el paraguas llamado cuarta transformación.

REMATE RIDÍCULO

Ante las múltiples y reiteradas evidencias de que Víctor Rodríguez y su equipo viven en un mundo raro, no sería extraño que durante la conmemoración de la expropiación petrolera diga que eran fuegos artificiales o que sólo se guarde un minuto de silencio por el trabajador de Pemex que murió, los otros cuatro no importan para ellos. También es posible que hable de la disminución de la deuda financiera de Pemex en la que no ha tenido ninguna participación. Como lo ordenó la presidenta, Claudia Sheinbaum, esa labor ha correspondido a las secretarías de Hacienda y Energía, que encabezan Edgar Amador y Luz Elena González, respectivamente. Lo único que ha salido bien en el sector energético es la coordinación cercana entre estos funcionarios que se ha dado pese a que el director de Pemex vive en un mundo raro.

REMATE ESCANDALOSO

En la disputa que se ha dado entre los taxis regulados del AICM y los de aplicación, hay dichos fuera de toda proporción. Uno de ellos es que se estaría obligando a los pasajeros a realizar largas caminatas. La distancia entre la puerta 81, que es la más remota de la Terminal 2, y la puerta 3 es de 835 metros, y de la puerta 75 a esa misma puerta, que es donde se concentra la mayoría de las salidas, es de 640 metros.

El trabajo de Juan José Padilla, director del AICM, es que este camino sea cómodo, seguro e iluminado, para que las personas puedan decidir si toman un vehículo de aplicación o recurran a los tradicionales.

REMATE RADICAL

Hay radicales que inventan historias para tener seguidores. Banorte, dirigido por Marcos Ramírez, como todos los bancos que operan en México y Estados Unidos están sujetos a la supervisión del FinCEN de aquel país.

REMATE RECONOCIDO

Guillermo Zamarripa, presidente de la Amafore, es uno de los más grandes en el tema no sólo en México, sino en el mundo, por lo que es bueno que le hayan reconocido como un experto internacional.

REMATE GOLFÍSTICO

Una de las figuras más prominentes en las finanzas durante el llamado periodo neoliberal fue José Antonio González Anaya quien está de regreso, pero no para opinar de las finanzas públicas o de Pemex. Encontró junto con Basilio Velasco una necesidad de mercado y la están atendiendo. Detectaron que hay muchos clubes de golf que permiten jugar sin ser socios, pero que es difícil saber dónde y cómo se puede jugar. Lanzaron una aplicación gratuita: gogolf, para que los aficionados a ese deporte puedan practicarlo. Se trata de una manera de democratizar el golf.