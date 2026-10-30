Margaret Qualley y Jack Antonoff ponen fin a su matrimonio: presentan solicitud de divorcio

El matrimonio de Margaret Qualley y Jack Antonoff llegó oficialmente a su fin. Después de tres años juntos, la actriz y el productor musical presentaron una solicitud de divorcio en Nueva York, con lo que dieron un paso definitivo para cerrar una historia de amor que comenzó en 2021.

La noticia se dio a conocer este 30 de octubre de 2026, luego de que una fuente cercana a la pareja confirmara a la revista People que ambos iniciaron formalmente el proceso legal para separarse.

La decisión llega varios meses después de que se hiciera pública su ruptura, en julio pasado. Aunque durante un tiempo intentaron mantener los detalles de su vida personal lejos de los reflectores, algunas señales en redes sociales y las apariciones públicas por separado hicieron que comenzaran las especulaciones sobre una posible crisis matrimonial.

De acuerdo con la información difundida, el divorcio se habría acordado de manera amistosa. Incluso, se ha señalado que ambos tienen la intención de conservar una buena relación después de terminar su matrimonio.

¿Por qué se separaron Margaret Qualley y Jack Antonoff?

Los primeros rumores sobre una posible separación aparecieron en julio de 2026. Una de las situaciones que llamó la atención fue la asistencia de Jack Antonoff a la boda de Taylor Swift, a la que acudió sin Margaret Qualley.

La ausencia de la actriz no pasó inadvertida entre los seguidores de la pareja, sobre todo porque poco después comenzaron a notar que Qualley había eliminado de su cuenta de Instagram algunas fotografías de su boda con el músico.

Las especulaciones aumentaron hasta que, el 8 de julio, la revista People confirmó que los dos habían decidido separarse.

Los primeros rumores sobre una posible separación aparecieron en julio de 2026. REUTERS

En ese momento, también se dio a conocer que la ruptura no estaba relacionada con una supuesta infidelidad. La pareja pidió respeto ante la situación personal que atravesaba y evitó convertir su separación en un asunto de declaraciones públicas.

Meses después, Jack Antonoff habló del tema en una entrevista con The Guardian. Durante la conversación recordó algunas canciones que había escrito sobre los primeros momentos de su relación con Margaret y reconoció que incluso había pensado en retirarlas de su repertorio.

Sus palabras dejaron ver que la separación también había cambiado la manera en que veía algunas de sus composiciones, pues varias estaban relacionadas con una etapa de su vida que ya había terminado.

Así comenzó la historia de amor de Margaret Qualley y Jack Antonoff

La actriz y el músico comenzaron a ser relacionados sentimentalmente en 2021. Aunque al principio mantuvieron su romance con bastante discreción, poco a poco empezaron a aparecer juntos en eventos públicos.

Una de sus primeras apariciones importantes como pareja ocurrió en marzo de 2022, durante los Critics Choice Awards, donde posaron juntos ante las cámaras.

La relación avanzó y, en agosto de 2023, Margaret Qualley y Jack Antonoff llegaron al altar en una ceremonia privada celebrada en Nueva Jersey. A la boda asistieron familiares y amigos cercanos, además de algunas figuras conocidas del mundo del entretenimiento.

La relación avanzó y, en agosto de 2023, Margaret Qualley y Jack Antonoff llegaron al altar en una ceremonia privada celebrada en Nueva Jersey. IG povurmybrain

Durante los siguientes años, ambos continuaron con sus respectivas carreras. Qualley consolidó su presencia en Hollywood con proyectos como La sustancia, mientras que Antonoff siguió trabajando como productor y compositor para importantes figuras de la música.

Ahora, después de tres años de matrimonio, los dos decidieron tomar caminos separados. Con la presentación de los documentos de divorcio, Margaret Qualley y Jack Antonoff comienzan una nueva etapa de sus vidas, esta vez lejos de la relación que durante varios años compartieron.