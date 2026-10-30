¿Se retira? Jessica Lange adelanta el posible final de su carrera como actriz a los 77 años

Jessica Lange podría estar viviendo los últimos capítulos de su carrera como actriz. A sus 77 años, la estrella de Hollywood reconoció que siente que se acerca el momento de dejar la actuación, aunque todavía tiene algunos proyectos pendientes que podrían salir adelante.

En una entrevista con Rolling Stone, la actriz habló sobre los papeles que aún le gustaría interpretar y dejó ver que no tiene certeza de cuánto tiempo más continuará trabajando. Incluso planteó la posibilidad de que Long Day’s Journey into Night, su más reciente película, termine siendo su último trabajo en cine.

“Siento que estoy llegando al final de mi carrera, comentó Lange al hablar de esta etapa de su vida profesional. La declaración llamó la atención porque llega justo en un año en el que volvió a la pantalla grande y a la televisión.

La actriz también explicó que tiene un par de proyectos que llevan tiempo en desarrollo, pero no sabe si finalmente se realizarán. Para ella, conseguir que una película salga adelante se ha vuelto complicado, sobre todo cuando se trata de historias que realmente le interesan.

Por ahora, Jessica Lange no ha anunciado oficialmente su retiro. Sin embargo, sus palabras dejan claro que ya contempla esa posibilidad.

¿Cuál podría ser la última película de Jessica Lange?

Uno de los trabajos que podría marcar el cierre de su carrera cinematográfica es Long Day’s Journey into Night, adaptación de la obra de Eugene O’Neill, en la que interpreta a Mary Tyrone.

La película llegó a las salas en septiembre de 2026, aunque fue filmada en 2022. Al hablar de ella, Lange consideró que no sería una mala manera de despedirse de la actuación, en caso de que finalmente decida no volver a trabajar frente a las cámaras.

Este año también regresó a la televisión con la temporada 13 de American Horror Story, una producción que ha sido importante en su trayectoria y con la que consiguió algunos de los reconocimientos más destacados de su carrera.

Uno de los trabajos que podría marcar el cierre de su carrera cinematográfica es Long Day’s Journey into Night Foto: FX / Disney+

Aun así, la actriz no quiso dar por hecho que estos estrenos sean su despedida. Tiene proyectos que podrían concretarse, pero tampoco parece dispuesta a esperar indefinidamente a que lleguen las oportunidades adecuadas.

En los últimos años, Lange ha trabajado con menos frecuencia. Durante la última década participó en apenas otras dos películas: Wild Oats (2016) y Marlowe (2022), además de la reciente adaptación teatral.

Jessica Lange quiere ser recordada por sus actuaciones

Si llega el momento de retirarse, la actriz tiene claro cómo le gustaría que el público recordara su trabajo: por sus personajes y por las películas que hizo.

Por algunos buenos papeles. Por algunas buenas películas. Por ser una actriz honesta, respondió cuando le preguntaron sobre el legado que quisiera dejar.

Lange también reconoció que ha tenido mucha suerte de poder dedicarse durante décadas a una profesión que disfruta. Aunque admitió que no siempre fue sencillo equilibrar su vida familiar con los rodajes y las responsabilidades de criar a sus hijos, describió su trayectoria como una aventura por la que se siente agradecida.

Su historia en Hollywood comenzó en 1976 con su debut en King Kong, película que le abrió las puertas de la industria y le dio su primer Globo de Oro como nueva estrella del año.

Lange también reconoció que ha tenido mucha suerte de poder dedicarse durante décadas a una profesión que disfruta. Foto: FX / Disney+

Desde entonces construyó una carrera con premios y personajes que la colocaron entre las actrices más reconocidas de su generación. Ha ganado dos premios Oscar, por Tootsie y Blue Sky, además de tres Emmy y un Tony por su trabajo en Long Day’s Journey into Night en teatro.

Por ahora, Jessica Lange no ha puesto una fecha para su retiro ni ha confirmado que dejará de actuar. Lo que sí reconoció es que empieza a mirar el final de su carrera más de cerca. Y aunque todavía podría tener un último proyecto, parece que ya piensa en cómo cerrar una etapa que comenzó hace cinco décadas.