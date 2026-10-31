'Dexter: Resurrección': la lucha de Harrison y Fiona por construir su camino frente al peso paterno

Jack Alcott, el joven actor quien da vida a Harrison Morgan en la serie secuela Dexter: Resurrección, iba a ingresar a la Escuela de las Artes de la Universidad de Carolina del Norte cuando uno de sus profesores de secundaria lo hizo dudar de sí mismo. “Me dijeron que no tenía el talento para tener éxito en esto”, confiesa el actor en entrevista con Excélsior. Ahora protagoniza junto a Michael C. Hall una de las grandes franquicias de la televisión, pero para eso tuvo que creer en sí mismo.

“Fue devastador cuando me dijeron eso. Me enfrenté a la decisión de si quería seguir haciendo esto, si la gente que me miraba pensaba que no tenía talento dentro de mí. Gracias a Dios, decidí seguir. A la hora de graduarme, el mismo profesor me dijo: ‘Lo has logrado. Estoy orgulloso de ti’”, recuerda Alcott.

La experiencia del actor guarda un punto de encuentro con el dilema que enfrenta Harrison, su personaje, particularmente durante la segunda temporada, de recién estreno. El joven debe decidir quién quiere ser frente a la influencia de su padre, Dexter (Michael C. Hall), un asesino en serie: seguir sus pasos o descubrir sus propias posibilidades. Aunque las circunstancias son distintas, ambos se enfrentan a una pregunta sobre su identidad y la capacidad de decidir su propio camino frente a lo que otros esperan de ellos.

Es duro, pero creo que enfrentarse a decisiones difíciles facilita el crecimiento. Creo que es muy difícil, pero al mismo tiempo se siente natural ir en contra de lo que los demás dicen cuando tienes la convicción. Lo genial de este programa es la dualidad de muchos de nuestros personajes”, explica el actor.

Esa dualidad es lo que, en sus palabras, puede conectar la historia con el público. Harrison intenta distanciarse de su padre, pero al mismo tiempo descubre en sí mismo rasgos que lo acercan a él. La lucha no consiste únicamente en rechazar una herencia familiar, sino en reconocer qué parte de ella quiere conservar y qué está dispuesto a cambiar.

Lo que les sucede a nuestros personajes es algo real, algo que puede sentirse fácil y difícil al mismo tiempo. Harrison no es nada como su padre (Dexter) y, al mismo tiempo, es exactamente como él. Tienen muchos de los mismos deseos, aunque no todos, pero comparten mucho e intercambian mucho. Así que tiene mucho sentido que Harrison se distancie de su padre mientras continúa siguiendo sus pasos. Cuando leí el guion, todo eso me hizo mucho sentido y me sentí realmente bien de poder interpretarlo junto a Michael”, detalla Alcott.

Nona Parker Johnson como Fiona. Cortesía Paramount+

La búsqueda de una identidad propia también atraviesa la historia de Fiona Mixon, el interés romántico de Harrison, interpretada por Nona Parker Johnson. Hija de un policía, Fiona debe encontrar su lugar sin depender de la posición de su padre. Su conflicto se relaciona con el de Harrison en la necesidad de construir un camino propio, aunque las circunstancias que los rodean sean diferentes.

“Tuve que partir un poco de dónde vienen sus aspiraciones para interpretar a Fiona, de observar a su padre mientras crecía. Para ella era muy importante que no le hicieran ningún favor y poder conseguir las cosas por sí misma”, detalla Nona en entrevista.

Uma Thurman como Charley y Michael C. Hall como Dexter Morgan. Cortesía Paramount+

Pero esa determinación también implica aprender a relacionarse con los demás. A lo largo de la temporada, Fiona descubre que defender su independencia no significa resolverlo todo por cuenta propia.

“Descubre sobre sí misma durante esta temporada que está bien tener que tomar decisiones difíciles y encontrarse en situaciones complicadas, pero lo que necesita aprender es a enfocarse un poco más en las personas”, explica Parker Johnson.

La relación entre padres e hijos es, precisamente, otro de los ejes de la segunda temporada de Dexter: Resurrección. Mientras Dexter intenta reconstruir el vínculo con Harrison en Nueva York, el capitán Mixon, interpretado por Bokeem Woodbine, también debe afrontar los desafíos de la paternidad a través de su relación con Fiona. En ambos casos, la cercanía familiar convive con una dificultad: reconocer que los hijos tienen aspiraciones, decisiones y errores propios.

Más allá de la historia, me parece que los personajes nos describen lo importante que es mantenerse conectado con tus hijos y darles espacio para ser ellos mismos y para reconocerte en ellos. Todas esas cosas desempeñan un papel integral para ser un padre exitoso o, al menos, para hacer tu mejor esfuerzo”, explica Woodbine.

La reflexión del actor conecta el conflicto de la serie con una experiencia que trasciende la ficción: la necesidad de proteger a los hijos sin pretender controlar sus vidas. En una historia atravesada por la violencia, los secretos familiares y la búsqueda de justicia, esa tensión adquiere distintas formas. Harrison intenta decidir cuánto de su padre hay en él; Fiona busca abrirse paso por sus propios méritos, y sus padres deben aprender a acompañarlos sin resolver por ellos cada dilema.

Jack Alcott como Harrison Morgan y Nona Parker Johnson como Fiona. Cortesía Paramount+

Woodbine también reconoce que la paternidad implica aceptar que los hijos cometerán errores y que no siempre es posible anticipar sus decisiones.

“También es importante saber que cometerán errores desde su propia comprensión del mundo y hay que relajarse un poco con ese conocimiento. Yo también cometí errores, pero fueron más graves de lo que probablemente serán los de mis hijos si hago bien mi trabajo.

“Pienso que eso ayuda a formar mi carácter, porque soy una persona que necesita tener el control y controlar cada situación, pues cuando lo hago, las cosas salen mejor. Dicho esto, confío en los instintos de mi hija, tal vez incluso un poco más de lo que estoy dispuesto a admitir”, concluye.

En Dexter: Resurrección, la posibilidad de escapar de la propia naturaleza convive con la influencia de quienes nos rodean. Para sus personajes, como para los actores que los interpretan, decidir quiénes quieren ser implica enfrentarse a las expectativas ajenas, reconocer sus contradicciones y asumir que el camino propio no siempre coincide con el que otros habían imaginado.