John Turturro revive el Nueva York de los 70 y reflexiona sobre el reconocimiento en el cine

Famoso por las intensas y complejas actuaciones, John Turturro logró conservar el prestigio fuera de la industria del cine comercial. Al haber elegido calidad por encima de la cantidad, consiguió la fama al lado de George Clooney en ¿Dónde estás hermano? o con Robert

Redford en Quiz Show, además de ser el mentor de Matt Damon en Rounders y el verdadero favorito de Spike Lee en cinco producciones diferentes como Haz lo correcto y Fiebre de selva. Y después de haber pasado por los festivales internacionales de cine más importantes de Toronto, Zúrich y Nueva York, ahora es uno de los primeros postulados al Oscar como Mejor Actor, por The Only Living Pickpocket in New York.

¿Cómo reacciona ante los comentarios sobre una posible nominación al Oscar?

Lo cierto es que nunca pasé por algo así. A lo mejor lo haya buscado alguna vez en el pasado, pero ahora que soy el protagonista en The Only Living Pickpocket in New York solo quiero dar el máximo apoyo que pueda. Lo más importante de una nominación al Oscar es que te ayuda a conseguir el siguiente trabajo. La idea es siempre continuar.

¿Realmente no sueña con ese momento en que pueda levantar un Oscar con su mano?

Y... un buen reconocimiento es siempre bien recibido. Pero no es la razón por la que hago lo que hago. A veces nos pasa que podemos llegar a pensar que hicimos la mejor actuación de nuestra vida y al final sólo un pequeño grupo termina viéndolo. Pero igual sigue significando mucho para mí. Sólo porque una producción de cine puede llegar a ser popular no significa que tenga tanto poder, pero siempre es bonito ser parte de la conversación. Yo tampoco me considero una persona muy competitiva. Me gusta competir solamente conmigo. Quiero conseguir lo mejor que pueda de mi trabajo. Pero la actuación no es un deporte, no hay ningún equipo que pueda vencer a otro equipo. Es muy diferente.

Al momento de filmar, ¿al menos se dio cuenta que una producción como ésta podía llegar a estar entre las nominaciones del Oscar?

La verdad, me sorprendieron las buenas críticas que tuvimos cuando estrenamos en el Festival de Sundance. Todos empezaron a hablar ahí. Y a mí sólo se me ocurrió pensar “finalmente estoy en algo que la gente va a ver.”

Pero estuvo en muchísimas películas muy conocidas...

Sí, sí, pero mi trabajo es tratar de mejorar. Siento que la actuación es una de las pocas cosas que siempre se pueden mejorar. A lo mejor no pueda correr más rápido que cuando era joven, pero hoy tengo toda una experiencia de vida. Y a medida que envejecemos, acumulamos las experiencias que podemos volcar en una forma que nunca hubiera podido lograr cuando era más joven. Las experiencias con la muerte, ser padre, el casamiento, lo que significa amar a alguien de verdad, en comparación con enamorarte de alguien. Hay una gran diferencia que a lo mejor no se celebra tanto en el cine. El nacimiento y la muerte son los milagros de la vida, donde la gente demuestra más cariño por el otro. El amor puede ser una palabra más ambigua. Y es una cuestión que siempre me interesa en el estilo de cine que me gusta dirigir.

¿Y cuando la gente demuestra cariño por usted? ¿Recuerda la primera experiencia, uno de los primeros reconocimientos, como actor?

Cuando trabajé por un año como maestro sustituto, mientras estaba haciendo una obra de teatro Off Broadway. Ni siquiera lo hacía por dinero, no ganaba nada, pero mencionaron mi nombre en una crítica. Y me entusiasmé tanto que lo mostré a mis estudiantes de quinto grado, en una escuela católica de Manhattan. Les dije “Miren, mi nombre apareció en el periódico de hoy”. Y ninguno de ellos me lo creyó. “Ese no es usted señor Turturro”. Nadie me creyó.

¿Cómo logra mantener su identidad, su forma de pensar, sus opiniones, cuando se enfrenta con las opiniones de otras personas?

No es nada fácil. Y es una buena pregunta. Si me toca trabajar en una obra de teatro, hoy prefiero no leer las críticas, los comentarios, porque tendría que salir la noche siguiente como si no hubiera leído nada. Si las leyera, me la pasaría cuestionando ¿De verdad me veo así? Si me fijara en las fallas, no me animaría a salir a la calle. Es algo que aprendí para protegerme del ruido que no pueda ayudarme en nada. Nadie puede saber lo que pasa por mi mente. Aprendí a no tomarme las cosas a nivel personal.

¿Qué es lo que más lo obsesiona a la hora de trabajar?

Soy una persona muy precisa. Si trabajo en un guion, trazo una línea en todos mis diálogos, en especial las palabras claves. Soy una persona muy analítica. Tengo también un diario personal donde me gusta escribir de todo. Me gusta hacer las cosas donde me sienta libre. Puedo pretender ser preciso, pero también quiero olvidarme del tema. También pongo la atención en los demás, para crear un espacio mutuo. Siempre creo que puedo ir más allá, en todo. Es lo bueno del teatro, porque lo que no descubrí en la noche 30, la conseguí al mes siguiente. Podríamos hablar de arte, pero tampoco me gusta salir a decir que soy un artista. Nunca lo digo. Soy un trabajador.

John Turturro Cortesía Fabián W. Waintal

¿Recuerda algún momento más dulce que este en su carrera?

Tuve varios momentos muy dulces en mi carrera, más que nada por la gente que me dio buenas oportunidades, al principio de mi carrera. Spike Lee, Robert Redford, los hermanos Coen. Tener oportunidades tan importantes con gente que piensa “Creo que puedes hacer esto, aunque nunca te vi hacerlo antes”, es lo más dulce que le pueda pasar a cualquiera. Me considero una persona privilegiada. Me gano la vida haciendo lo que amo. El actor amateur todavía sigue vivo dentro mío, no quiero solamente ser un profesional.

En The Last Pickpocket in New York, John Turturro interpreta el carterista profesional neoyorquino Harry Lehman de los años 70. Una época donde el oficio tradicional de ladrón de bolsillo casi desaparece en un mundo tan digitalizado donde la gente ya no lleva dinero en efectivo, las tarjetas de crédito se cancelan al instante y los teléfonos celulares también se rastrean en segundos. Pero en uno de los robos, él se apodera de una tarjeta de memoria USB que resulta ser una importante billetera de criptomonedas que le pertenece al heredero de una mafiosa familia criminal. Y la historia cobra más vida cuando se ve amenazado y tiene que recuperar el diminuto USB que él ya había empeñado por monedas.

John Turturro en el Zurich Film Festival Cortesía Fabián W. Waintal

¿Podemos hablar de la realidad más allá de la ficción? ¿Alguna vez le robaron en Nueva York, como le tocó interpretar ahora en el cine?

Sí, sí. Me robaron en el tren, a mi esposa le robó un carterista de Nueva York. A mi madre también. Cuando la gente solía llevar dinero en efectivo, era todo muy diferente. Yo trabajaba en un bar y tenía la costumbre de separar todas mis propinas en diferentes bolsillos porque si alguien me robaba, podía sacar algunos billetes de diez en vez de tener que entregarlo todo si me amenazaban con un cuchillo o algo parecido. Me pasó más de una vez, pero los carteristas son criminales sin violencia, aunque sigue siendo un criminal, a lo mejor tiran los documentos en buzón como una forma de devolverlos. Tienen códigos.

¿Aprendió algunos trucos de carterista para esta actuación?

Siempre aprendemos algo, pero no significa que los vayamos a usar después. Como cuando aprendí a cabalgar a caballo y nunca más me subí a uno. Ya no hay películas de vaqueros. A veces me deprimo por no poder aprovechar todo lo que aprendí, cuando sé que soy bueno en algo y ya no lo puedo hacer más. Te imaginarás que lo que pueda aprender como carterista, digamos que no es demasiado útil en la realidad, a menos que quiera terminar mal.

¿Y conoció a un verdadero carterista?

Sí, sí, es más que un carterista, es como un mago, brillante. Tiene las manos como un concertista de piano. Tiene sus orígenes flojos de papeles, pero ahora se dedica a trucos de magia y seguridad también. Es una de las personas que supo darle valor a un conocimiento así. Tengo entendido que lo encontraron por una nota en el New Yorker y lo llamamos.

Si pudiera robar algo, sin que lo descubrieran, ¿qué le gustaría conseguir?

Me encantaría tener algún cuadro... me encantan los Picasso con mujeres gigantes, en especial una pintura donde hay dos mujeres enormes. Me encantaría tenerla porque me recuerda a mi abuela (risas).

¿La película también es una carta de amor a Nueva York?

Un Nueva York que cambió por completo. Es la única constante en esta ciudad, el cambio. Es un lugar donde nadie se siente extranjero. Está repleta de grupos de gente que reemplazaron a los anteriores, mientras otro grupo se muda a Long Island o vuelve a Brooklyn. El cambio es constante.

¿Y extraña algo en particular de los años 70 de Nueva York que revive en el cine?

Hay muchas cosas que extraño, como los pequeños teatros, aquellos lugares donde yo solía ir, cuando no tenía suficiente dinero. Ahí podía pagar una entrada para ver una doble función de cine o una obra de teatro. Los cafés con música folk y cosas así. Pero cambia todo el tiempo. Si te subes a un tren terminas en Queens, en las Naciones Unidas, porque Queens es el lugar con más población más variada de todo el país. Es lo que más me gusta de Nueva York porque te das cuentas que todos somos seres humanos y realmente