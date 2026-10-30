¿Qué pasó con Lauren Bennett? Revelan la causa de muerte de la cantante de "Party Rock Anthem"

La muerte de Lauren Bennett, cantante británica que alcanzó reconocimiento internacional por su participación en "Party Rock Anthem", de LMFAO, vuelve a ser noticia. A cinco meses de su fallecimiento, una investigación forense en Reino Unido reveló la causa de su muerte y algunos de los problemas de salud que enfrentó durante los últimos meses de su vida.

La audiencia se realizó el viernes 30 de octubre en el Tribunal Forense de Kent y Medway, en Maidstone. Durante la investigación, la forense asistente Jyoti Gill determinó que la artista murió por suicidio. Bennett tenía 36 años y, de acuerdo con los testimonios presentados, había atravesado una crisis de salud mental desde enero de 2026.

La resolución también permitió conocer cómo fueron sus últimos momentos y qué ocurrió antes de que su familia comenzara a buscarla. La noticia ha generado interés entre quienes recuerdan a la intérprete por uno de los temas más populares de la música electrónica de principios de la década de 2010.

¿Qué pasó con Lauren Bennett antes de su muerte?

De acuerdo con información publicada por The Independent, Lauren Bennett fue encontrada sin vida el 29 de mayo en una zona boscosa cercana a su casa, ubicada en Meopham, Kent.

Durante la audiencia, su esposo, el bailarín Kenny Wormald, explicó que aquella mañana la cantante le comentó que saldría a caminar. Él permaneció en casa, pero comenzó a preocuparse cuando notó que ella no regresaba.

Después de intentar comunicarse con ella mediante llamadas y mensajes sin obtener respuesta, Wormald decidió salir a buscarla junto con Richard Bennett, padre de la artista.

Lauren Bennett Bang Media International

Ambos utilizaron la función Find My iPhone para localizar el teléfono de Lauren y consiguieron llegar hasta el sitio donde finalmente la encontraron.

El esposo de la cantante también declaró que solían hablar abiertamente sobre sus problemas y asuntos personales, por lo que no había identificado señales de que ella estuviera planeando quitarse la vida.

Durante la investigación también se informó sobre el hallazgo de varias notas de despedida en su domicilio, según reportó la BBC.

Lauren Bennett enfrentaba problemas de salud mental

Uno de los puntos más importantes de la audiencia fue el historial médico de la intérprete. En enero de 2026, Lauren atravesó una crisis de salud mental que requirió atención especializada e incluso una hospitalización bajo una medida de internamiento psiquiátrico.

La forense señaló que, a partir de ese episodio, la cantante experimentó un sufrimiento psicológico considerable y continuó bajo el seguimiento de los servicios de salud mental hasta su fallecimiento.

También se dio a conocer que Bennett había expresado su inconformidad con los efectos secundarios de los medicamentos que tenía prescritos. De acuerdo con los testimonios, llegó a manifestar que no creía que pudiera recuperarse.

Incluso, pocos días antes de morir, había tenido una reunión con los especialistas que daban seguimiento a su situación.

Su padre, Richard Bennett, también había cuestionado públicamente la atención que recibió su hija. Después de su fallecimiento, expresó su decepción con el Servicio Nacional de Salud británico (NHS), al considerar que no había recibido el tratamiento adecuado cuando más lo necesitaba.

Además, denunció que Lauren había presentado una reacción grave a un medicamento recetado durante los meses anteriores. Por otra parte, los estudios toxicológicos realizados después de su muerte no encontraron alcohol ni drogas ilícitas en su organismo.

¿Quién era Lauren Bennett y por qué se hizo famosa?

Lauren Bennett comenzó su camino en la música como integrante de Paradiso Girls, agrupación que lanzó en 2009 el sencillo "Patron Tequila", junto a Lil Jon. El tema consiguió posicionarse en las listas musicales de Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, su mayor reconocimiento llegó en 2011, cuando participó en "Party Rock Anthem", de LMFAO y GoonRock. La canción se convirtió en un fenómeno internacional y encabezó las listas de popularidad en países como Estados Unidos y Reino Unido.

Más adelante se incorporó a G.R.L., grupo creado por el productor Robin Antin. Aunque la agrupación atravesó momentos difíciles y se disolvió tras la muerte de Simone Battle, Lauren volvió a reunirse con sus compañeras en 2016 y 2020.

En julio de 2026, sus antiguas compañeras de G.R.L. dieron a conocer su fallecimiento y le dedicaron un mensaje en el que la recordaron como un "espíritu hermoso".

Ahora, la investigación forense ha permitido conocer más sobre las circunstancias de su muerte y los problemas que enfrentó antes de fallecer, mientras su familia continúa recordando su vida y trayectoria musical.