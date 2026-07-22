Lisa Kudrow, de Friends, sorprende al revelar el mensaje que recibió de su madre tras su muerte

Lisa Kudrow es conocida en todo el mundo por haber dado vida a Phoebe Buffay, uno de los personajes más queridos de la serie Friends. Su papel estuvo marcado por situaciones fuera de lo común, algunas de ellas relacionadas con lo espiritual y lo paranormal. Sin embargo, años después de terminar la famosa producción, la actriz compartió una experiencia personal que, curiosamente, tiene algunos puntos en común con la historia de su personaje.

Durante una conversación en el podcast Breakdown, conducido por Mayim Bialik, Lisa Kudrow habló sobre la muerte de su madre, Nedra Stern, quien falleció en 2020. Fue entonces cuando recordó algunos hechos que ocurrieron alrededor de ese momento y que, hasta la fecha, le hacen pensar que pudo haber recibido una especie de señal.

La actriz contó que su familia vivió una situación bastante extraña durante la madrugada en la que murió su madre. Aunque sus seres queridos no se encontraban todos en el mismo lugar, varios de ellos estaban despiertos o fueron despertados de una manera inesperada.

La noche en que la familia de Lisa Kudrow supo que algo había ocurrido

Según el relato de la actriz, su hermano estaba despierto cuando recibió la llamada para informarles que su madre había fallecido. Su padre, quien es médico, también se encontraba despierto en ese momento.

Lisa explicó que su esposo, Michel Stern, igualmente estaba despierto. La relación entre él y Nedra era cercana, por lo que la actriz destacó el cariño que su madre sentía por su yerno.

Pero lo que más llamó su atención ocurrió con su hermana.

Mientras todos comenzaban a enterarse de la noticia, la alarma del teléfono de su hermana y su esposo se activó durante la madrugada. El dispositivo incluso mostró una alerta relacionada con una supuesta violación de seguridad en el dormitorio principal.

El detalle que sorprendió a Lisa fue que, en realidad, no había ocurrido nada.

La alarma sonó y despertó a su hermana, quien, de acuerdo con la actriz, normalmente se habría puesto muy nerviosa ante una situación así. Sin embargo, aquella vez se encontraba tranquila.

Lisa Kudrow

Lisa también se despertó después de recibir una llamada de su hermano. Al hablar con sus familiares, todos comenzaron a darse cuenta de que había algo que les llamaba la atención: de una u otra forma, varios habían estado despiertos o habían sido despertados alrededor del momento en que murió Nedra.

Para Lisa, aquello fue como si su madre hubiera pasado por cada una de sus casas para despedirse.

"Voló por ahí y despertó a todo el mundo al pasar", explicó la actriz al recordar lo ocurrido.

Sin embargo, había una persona a la que aquella noche no despertó.

El extraño mensaje que apareció en el teléfono de Lisa Kudrow

Tras la muerte de su madre, Lisa comenzó a preparar una presentación con fotografías para el funeral. Mientras revisaba las imágenes y respondía algunos mensajes en su teléfono, ocurrió algo que no esperaba.

La actriz aseguró que recibió un mensaje de texto y, al abrir la conversación, encontró algo escrito en el espacio donde normalmente se redactan las respuestas.

Era una sola palabra.

MAMÁ.

Lisa estaba segura de que ella no había escrito aquello.

Pero, en ese momento, no le dio demasiada importancia. Estaba ocupada con los preparativos del funeral y tenía otras cosas en las que pensar, así que simplemente borró el texto y continuó con lo que estaba haciendo.

El problema fue que volvió a suceder.

Una vez más, apareció la palabra “MAMÁ” en mayúsculas. Lisa volvió a eliminarla, convencida de que se trataba de algún fallo extraño de su teléfono.

Lisa Kudrow

La escena se repitió en otra ocasión.

Fue entonces cuando comenzó a preguntarse qué estaba pasando. Poco a poco, la actriz relacionó aquel extraño comportamiento con el momento que estaba viviendo. Estaba preparando el funeral de su madre, rodeada de sus fotografías y pensando constantemente en ella.

Aunque no estaba hablando de Nedra en ese momento, su mente estaba completamente enfocada en su pérdida.

Y fue ahí cuando comenzó a considerar la posibilidad de que aquello no fuera simplemente un error tecnológico.

“Tu mamá te envió un mensaje desde el más allá”

Días más tarde, Lisa Kudrow contó lo ocurrido mientras conversaba con su esposo y una amiga. En medio de la charla surgió el tema de los problemas que pueden presentar los teléfonos celulares.

Michel Stern comentó que su dispositivo había estado funcionando de manera extraña últimamente. Lisa aprovechó entonces para contarle a su amiga lo que había ocurrido con su propio teléfono después de la muerte de su madre.

Al escuchar la historia, la mujer no dudó en darle una interpretación.

Lisa, tu mamá te envió un mensaje de texto, le dijo.

La respuesta de la actriz fue todavía más directa: "Desde el más allá".

Lisa Kudrow no afirmó que aquella experiencia fuera una prueba definitiva de que existe comunicación después de la muerte, pero sí reconoció que el momento y las circunstancias hicieron que para ella tuviera un significado especial.

Lisa Kudrow

La historia resulta todavía más llamativa porque recuerda a una de las tramas más conocidas de Phoebe Buffay en Friends. En uno de los episodios de la serie, el personaje llega a pensar que el espíritu de su madre se encuentra dentro de un gato.