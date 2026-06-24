El manuscrito de Dante: La cinta con Gerard Butler y Oscar Isaac que arrasa en Netflix

Netflix estrenó El manuscrito de Dante, un inquietante thriller que domina rápidamente las listas de popularidad de la plataforma digital. La producción reúne a leyendas consagradas de Hollywood como Al Pacino y Gerard Butler bajo la visión del aclamado cineasta Julian Schnabel. Esta cinta mezcla el suspenso criminal moderno con la recreación histórica de la literatura universal.

El actor Oscar Isaac asume el reto principal y protagoniza la película con una doble interpretación que desafía las fronteras del tiempo. El histrión lidera un elenco monumental que incluye las apariciones estelares de Jason Momoa, John Malkovich, Louis Cancelmi y Franco Nero. La cinta presume incluso un cameo especial del legendario director Martin Scorsese.

Gerard Butler en El manuscrito de Dante Foto: Netflix

La narrativa adapta fielmente la novela homónima del escritor Nick Tosches. El guion, coescrito por el propio Schnabel y Louise Kugelberg, sumerge al espectador en un viaje vertiginoso lleno de sangre y conspiraciones. El largometraje destaca por conectar el violento mundo del crimen organizado contemporáneo con los misterios del siglo XIV.

Mafia, violencia y reliquias perdidas

La historia sigue los pasos de un escritor abrumado que recibe una oferta millonaria por parte de un peligroso jefe de la mafia. El protagonista acepta la misión de rastrear y recuperar un supuesto texto original escrito a mano por Dante Alighieri. Este encargo desencadena una cacería brutal donde distintos bandos delincuenciales buscan apoderarse de la invaluable pieza literaria.

Oscar Isaac protagoniza El manuscrito de Dante. Foto: Netflix

Las balaceras y las traiciones marcan el ritmo del largometraje durante su desarrollo en la época actual. El personaje de Oscar Isaac navega por el bajo mundo de Nueva York mientras descifra pistas ocultas que revelan secretos centenarios. La ambición desmedida de los coleccionistas privados expone la corrupción humana frente a los objetos de poder.

El director de obras como Basquiat y Antes que anochezca impone su característico sello visual en cada escena de acción. Schnabel utiliza colores densos y atmósferas oscuras para retratar la decadencia moral de los criminales involucrados en la persecución del manuscrito. La cámara sigue de cerca la angustia de los protagonistas ante el peligro inminente de perder la vida.

Un viaje paralelo al siglo XIV

El montaje de la película intercala la frenética investigación moderna con pasajes biográficos del mismísimo Dante Alighieri. El relato reconstruye los años más creativos del poeta italiano mientras busca la inspiración divina para redactar La Divina Comedia. Los espectadores atestiguan los dilemas existenciales del autor florentino durante la creación de su obra magna.

Oscar Isaac en El manuscrito de Dante. Foto: Netflix

La producción utiliza un recurso cinematográfico fascinante al asignar a los mismos actores roles diferentes en ambas líneas temporales. Este juego de espejos subraya los claros paralelismos entre las ambiciones del presente y los pecados mortales del pasado. La codicia, el amor y la búsqueda de redención funcionan como ejes temáticos que atan a las dos épocas.

El manuscrito de Dante consolida la fuerte apuesta del servicio de streaming por los relatos maduros de misterio y acción. La mezcla de figuras de primer nivel y una trama profunda sobre reliquias prohibidas atrapa la atención de millones de suscriptores. La cinta perfila sus números para dominar las reproducciones durante toda la temporada de estrenos.