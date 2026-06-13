Diego Boneta confiesa qué sintió tras recibir elogios de Al Pacino

En los últimos días, Diego Boneta ha acaparado la atención luego de que Al Pacino alabara su trabajo en la película Killing Castro. Las palabras del legendario actor no solo emocionaron a los seguidores del mexicano, sino también al propio protagonista, quien confesó que aún le cuesta creerlo.

Tras compartir créditos con la estrella de Hollywood, Boneta recibió uno de los reconocimientos más importantes de su carrera: la admiración de uno de los actores más influyentes de la industria cinematográfica.

¿Qué dijo Al Pacino sobre Diego Boneta?

Al Pacino, recordado por icónicos papeles en películas como El Padrino y Perfume de mujer, dejó claro el respeto y admiración que siente por el talento de Diego Boneta. De acuerdo con declaraciones retomadas por Ventaneando, el actor estadounidense no escatimó en elogios.

“Qué gran actuación da este muchacho. Es todo lo que puedo decir”, dijo Al Pacino

Las palabras del ganador del Oscar rápidamente se volvieron virales y fueron celebradas por los seguidores del intérprete mexicano.

Diego Boneta reacciona a los elogios de Al Pacino

Luego de trabajar junto a Al Pacino en Killing Castro, película de suspenso político dirigida por Eif Rivera, Diego Boneta compartió lo significativo que fue escuchar esas palabras de alguien a quien considera una leyenda del cine.

“Honestamente, sigo sin poderlo creer. El que Al haya dicho esas palabras de mi, es el mejor de todos los tiempos”, señaló.

Diego habla sobre cómo fue trabajar con Al Pacino y elogio Foto: Cuartoscuro.com

El reto más importante en la carrera de Diego Boneta

Boneta también reveló que este proyecto representó uno de los mayores desafíos de su trayectoria profesional. Incluso admitió que sintió nervios al saber que había obtenido el papel, aunque contó con el respaldo y aprendizaje de varios maestros durante el proceso.

“Como mexicano, el poder estar ahí, creo que es lo que más orgullo me da. El reto más importante de mi carrera, pero también el más gratificante. Fue una experiencia increíble, fue un aprendizaje muy especial”, señaló.

La cinta tuvo su estreno durante el Tribeca Film Festival, en Nueva York. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado una fecha oficial para su llegada a las salas de cine en México.

Diego habla sobre cómo fue trabajar con Al Pacino y elogios Foto: Photo © 2026 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group

Con el paso de los años, Diego Boneta ha logrado consolidar su carrera con proyectos cada vez más ambiciosos, y el reconocimiento de una figura como Al Pacino podría convertirse en uno de los momentos más memorables de su trayectoria.