Netflix adaptará Fool Night, manga distópico de Kasumi Yasuda

El manga Fool Night, de Kasumi Yasuda, tendrá adaptación al anime y llegará de forma global a Netflix. La noticia llamó la atención de los fans no solo por la popularidad creciente de la obra, sino porque el proyecto reunirá a dos estudios muy reconocidos dentro de la animación japonesa: Sunrise y Shaft.

La adaptación fue presentada dentro de los anuncios de anime de Netflix en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, donde la plataforma adelantó parte de su próxima apuesta por producciones japonesas.

Aunque todavía faltan detalles como fecha exacta de estreno, número de episodios y primer tráiler completo, el anuncio ya colocó a Fool Night entre los estrenos de anime más esperados por quienes buscan historias de ciencia ficción más oscuras y adultas.

¿De qué trata Fool Night?

Fool Night es un manga de ciencia ficción distópica escrito e ilustrado por Kasumi Yasuda. La historia comenzó a publicarse en 2020 en la revista Big Comic Superior, de Shogakukan, y desde entonces ha ganado reconocimiento por su premisa inquietante y su tono existencial.

La historia se ambienta en un futuro donde la Tierra lleva años cubierta por nubes densas que bloquean la luz del sol. Sin plantas naturales suficientes y con el oxígeno en descenso, la humanidad sobrevive gracias a una tecnología llamada transfloración.

Este procedimiento permite convertir a seres humanos en plantas capaces de producir oxígeno. Al principio, la transfloración se plantea como una opción para personas con enfermedades terminales, pero pronto también se vuelve una salida para quienes viven en pobreza, desesperanza o sin alternativas.

Toshiro Kamiya y el precio de dejar de ser humano

El protagonista de Fool Night es Toshiro Kamiya, un joven que vive en condiciones difíciles y trabaja para pagar los gastos médicos de su madre enferma.

Sin dinero, sin futuro claro y atrapado en un mundo donde respirar ya es un privilegio, Toshiro considera someterse a la transfloración a cambio de una compensación económica.

La decisión lo enfrenta a una pregunta brutal: ¿vale la pena abandonar la humanidad para sobrevivir de otra manera?

Ese dilema es una de las razones por las que el manga ha llamado tanto la atención. Fool Night no solo imagina un mundo sin sol, también usa esa premisa para hablar de desigualdad, explotación, duelo, cuerpo, identidad y el valor de una vida humana cuando la sociedad ya no sabe cómo sostenerla.

Sunrise y Shaft colaboran en el anime

La adaptación de Fool Night será producida por Sunrise y Shaft, dos estudios con identidades muy distintas.

Sunrise es conocido por franquicias como Mobile Suit Gundam, una de las sagas más importantes del anime mecha y de ciencia ficción. Shaft, por su parte, es recordado por propuestas visualmente más experimentales como Puella Magi Madoka Magica y Monogatari.

La unión de ambos estudios resulta especialmente interesante para una obra como Fool Night, que necesita tanto construcción de mundo como una atmósfera visual extraña, opresiva y psicológica.

Si el anime logra traducir el tono del manga, podría convertirse en una de las adaptaciones más llamativas dentro del catálogo de Netflix.

Netflix refuerza su apuesta por el anime

El estreno de Fool Night también forma parte de una estrategia más amplia de Netflix para consolidar su presencia en el anime global.

En los últimos años, la plataforma ha invertido en adaptaciones, producciones originales y distribución internacional de series japonesas. Con Fool Night, Netflix apunta a un público que busca algo distinto a las historias escolares, fantasía ligera o acción juvenil.

La obra de Kasumi Yasuda pertenece al terreno del seinen, con una mirada más adulta y una premisa que mezcla ciencia ficción, drama social y horror existencial.

Para América Latina, donde el consumo de anime continúa creciendo, el estreno global en Netflix podría darle a Fool Night una visibilidad mucho mayor que la que suele tener un manga de culto.

¿Por qué Fool Night puede ser uno de los animes más oscuros de Netflix?

Lo que vuelve atractiva a Fool Night no es solo su mundo distópico, sino la forma en que convierte una idea fantástica en un problema profundamente humano.

La transfloración no funciona únicamente como tecnología de supervivencia. También abre preguntas incómodas: ¿quiénes son los primeros en ofrecer su cuerpo cuando una sociedad está al borde del colapso? ¿La salvación colectiva puede justificar que algunas personas sean convertidas en recursos? ¿Qué queda de alguien cuando deja de ser considerado humano?

Ese tipo de dilemas hace que Fool Night tenga potencial para destacar entre las próximas adaptaciones de anime.

No es una historia de fin del mundo en el sentido tradicional. Es una historia sobre personas que ya viven dentro de un mundo roto y deben decidir cuánto de sí mismas están dispuestas a entregar para seguir adelante.

¿Cuándo se estrena el anime de Fool Night?

Por ahora, Netflix no ha revelado una fecha exacta de estreno para el anime de Fool Night. Los primeros reportes apuntan a que la serie llegará durante 2026 de forma exclusiva a la plataforma.