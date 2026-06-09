Majo Aguilar y La Changa encabezan conciertos GRATIS en la GAM por el Mundial: cartel completo

Conciertos gratis y muchas actividades formarán parte de la celebración que prepara la alcaldía Gustavo A. Madero con motivo del Mundial 2026. A medida que se acerca el torneo internacional que tendrá como una de sus sedes a México, ya se organizan eventos para que los aficionados disfruten del ambiente futbolero más allá de los estadios.

La alcaldía presentó un programa especial que se desarrollará durante las semanas que dure la competencia. Música en vivo, propuestas gastronómicas y la transmisión de encuentros de futbol serán algunas de las opciones que podrán disfrutar quienes asistan a este evento gratuito.

Majo Aguilar

Con la llegada del Mundial 2026 a territorio mexicano, la alcaldía Gustavo A. Madero decidió organizar una serie de actividades para que vecinos y visitantes vivan de cerca la emoción del torneo.

La información fue compartida a través de los canales oficiales de la alcaldía, donde se detalló que el evento se realizará del 11 de junio al 19 de julio de 2026. Durante ese periodo, la explanada de la demarcación será el punto principal de reunión para quienes quieran seguir el desarrollo de la justa deportiva.

Sonido La Changa

¿Dónde serán las actividades gratuitas de la GAM durante el Mundial?

La explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero será el escenario donde se desarrollarán los eventos anunciados para acompañar la celebración mundialista.

Además de los espectáculos musicales, los asistentes podrán encontrar actividades culturales y recreativas dirigidas a personas de distintas edades.

Aczino

Quienes acudan al evento también tendrán la oportunidad de seguir las acciones más importantes del torneo. La alcaldía informó que durante los 39 días que durará el Mundial se realizarán diversas dinámicas y se transmitirán los encuentros de la Selección Mexicana para que la afición pueda vivir cada partido en comunidad.

Artistas confirmados para los conciertos gratuitos en la GAM

La parte musical será uno de los principales atractivos del Mundial Social. El cartel presentado por la alcaldía incluye agrupaciones y artistas de distintos géneros para ofrecer una programación variada.

Lista de artistas anunciados

Majo Aguilar

Eme Malafe

Aczino

Mi Banda El Mexicano

Nana Pancha

Salón Victoria

La Changa

Platanito Show

Danny Daniel

Big Metra

Banda Maguey

Uzielito Mix

Pablito Mix

Yoiker

Caló

Garibaldi

Cox

Cacha

Ghetto Living

La Voice Band

Ragazzi

Los Hijos de Sánchez

DJ Esli

Facebook: Alcaldía Gustavo A. Madero

Por ahora no se ha dado a conocer el calendario de presentaciones de cada artista, aunque se confirmó que los espectáculos se desarrollarán a lo largo de toda la competencia.