“Madre siniestra”: de qué trata y quiénes actúan en la película de terror recién estrenada en cines

El cine de terror suma un nuevo estreno con “Madre siniestra” (Other Mommy), una película protagonizada por Jessica Chastain que combina el suspenso psicológico con elementos sobrenaturales. La historia gira alrededor de una niña que comienza a vivir experiencias aterradoras cuando una presencia misteriosa aparece en su casa y adopta la apariencia de su madre.

Dirigida por Rob Savage y producida por James Wan, la cinta explora el miedo desde una perspectiva familiar, con una amenaza que se introduce poco a poco en la vida cotidiana de sus protagonistas.

¿De qué trata “Madre siniestra”?

“Madre siniestra”, película. Captura de tráiler

La trama sigue a Bela, una niña de ocho años que vive en un hogar donde los problemas familiares comienzan a afectar su tranquilidad. En medio de esta situación, la pequeña descubre una presencia extraña que aparece en su armario y a la que llama “Otra Mamá”.

Aunque la entidad tiene la apariencia de su madre, su comportamiento resulta cada vez más perturbador. La presencia intenta acercarse a Bela y le hace una inquietante pregunta: “¿Puedo entrar en tu corazón?”. A partir de ese momento, las apariciones se vuelven más frecuentes y la niña comienza a temer que algo malo pueda ocurrirle a ella y a su familia.

Conforme avanza la historia, la casa deja de ser un lugar seguro. Bela debe enfrentarse a una presencia que parece conocerla y que utiliza el rostro de alguien cercano para ganarse su confianza. Este planteamiento convierte la relación entre madre e hija en uno de los elementos centrales del terror de la película.

Además de los fenómenos sobrenaturales, “Madre siniestra” aborda temas como la vulnerabilidad infantil, los conflictos familiares y el miedo a perder la seguridad del hogar.

¿Quiénes actúan en “Madre siniestra”?

“Madre siniestra”, película. Captura de tráiler

El reparto de Madre siniestra está encabezado por Jessica Chastain, quien interpreta a Ursula, la madre de Bela, y también a la inquietante entidad conocida como la Otra Mamá. Su participación es clave en la historia, que juega con la dificultad de distinguir entre la figura materna y la presencia sobrenatural que amenaza a la familia.

Estos son los principales actores y los personajes que interpretan en la película:

essica Chastain: interpreta a Ursula, la madre de Bela, y a la entidad sobrenatural conocida como la Otra Mamá.

Arabella Olivia Clark: da vida a Bela, la niña de ocho años que comienza a experimentar las aterradoras apariciones.

Jay Duplass: interpreta a Russ, el padre de la pequeña.

Dichen Lachman: forma parte del reparto como Lois Anthony.

Arian Moayed: participa en la película como parte del elenco secundario.

Karen Allen: completa el reparto de la cinta con un papel secundario.

A través de estos personajes, la película desarrolla una historia en la que los vínculos familiares y la confianza se convierten en parte de una experiencia aterradora.

¿Quién dirige la película de terror Madre siniestra?

La película está dirigida por Rob Savage, cineasta británico conocido por su trabajo en producciones de terror como Host y Boogeyman: Tu miedo es real. Su estilo se caracteriza por transformar situaciones cotidianas en experiencias inquietantes, una propuesta que también está presente en esta historia.

La producción corre a cargo de James Wan, responsable de algunas de las franquicias más conocidas del género, como El conjuro e Insidious, en colaboración con Blumhouse y Atomic Monster.

El guion fue escrito por Nathan Elston y está basado en la novela Incidents Around the House, del escritor Josh Malerman, conocido también por Bird Box, libro que inspiró la película Bird Box: A ciegas.

¿Madre siniestra está basada en una historia real?

En realidad la película está basada en una obra de ficción: la novela Incidents Around the House, publicada en español como Hay algo malo en casa, de Josh Malerman. Por ello, la historia de Bela y la entidad que se hace pasar por su madre forma parte de un relato literario de terror, no de la recreación de un caso real.

La adaptación cinematográfica conserva la premisa inquietante de la novela y la lleva a la pantalla mediante una historia centrada en una niña que intenta comprender por qué una presencia sobrenatural busca acercarse a ella.

¿Cuándo se estrenó Madre siniestra en México?

“Madre siniestra”, película. Captura de tráiler

Madre siniestra llegó a los cines mexicanos el 8 de octubre de 2026, un día antes de su estreno previsto en Estados Unidos, programado para el 9 de octubre.

Con Jessica Chastain al frente del reparto y Rob Savage en la dirección, la película apuesta por el terror sobrenatural y el suspenso psicológico para contar una historia en la que el peligro adopta el rostro de una persona que debería inspirar confianza.

Para quienes buscan una película de miedo en la cartelera, Madre siniestra propone una experiencia en la que el hogar, la relación entre madre e hija y la propia identidad se convierten en el centro de una amenaza inquietante.