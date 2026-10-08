¿Quién era Juan David Barranco Morales? El músico que murió en la explosión de un polvorín en Tlaxcala

Juan David Barranco Morales, un joven músico de 22 años, murió tras la explosión de un taller de pirotecnia en Tlaxcala.

El joven resultó gravemente herido durante el accidente ocurrido el pasado miércoles 7 de octubre del 2026 y, aunque fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, murió horas después. Su fallecimiento provocó reacciones entre los integrantes de la banda, quienes le dedicaron un mensaje de despedida en redes sociales.

¿Quién era Juan David Barranco Morales?

Juan David Barranco Morales, músico fallecido en Tlaxcala. FB La Imparable Banda Dos Reynas

Juan David Barranco Morales pertenecía a La Imparable Banda Dos Reinas, una agrupación musical de Tlaxcala dedicada al regional mexicano. Dentro de la banda tocaba el clarinete, instrumento que formaba parte de su participación en las presentaciones del grupo.

Además de su actividad musical, el joven trabajaba en un taller de pirotecnia ubicado en el municipio de San Pablo Zitlaltepec. Fue en ese establecimiento donde ocurrió la explosión que terminó por costarle la vida.

Hasta el momento, la información que ha trascendido públicamente sobre Juan David se concentra principalmente en su faceta como músico y en las muestras de cariño que sus compañeros compartieron tras conocer la noticia. No se han difundido suficientes datos confirmados sobre su historia personal, sus estudios o el tiempo que llevaba formando parte de la agrupación.

¿Cómo murió Juan David Barranco Morales?

La muerte de Juan David ocurrió después de una explosión en un taller dedicado a la elaboración de artificios pirotécnicos, conocido como polvorín, ubicado en las inmediaciones de la carretera Ixtenco-Zitlaltepec, en Tlaxcala.

El estallido se registró durante la tarde del pasado miércoles 7 de octubre y provocó una movilización de los servicios de emergencia. Tras recibir el reporte, elementos de Protección Civil, bomberos, paramédicos y personal del Ejército acudieron al lugar para atender a las personas afectadas.

Juan David sufrió lesiones de gravedad y fue trasladado al Hospital General de Huamantla. Sin embargo, murió horas después, pese a haber recibido atención médica.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente también dejó a otras dos personas lesionadas, mientras que tres más recibieron atención por crisis nerviosa.

¿Qué provocó la explosión del taller de pirotecnia?

Hasta el momento, las causas exactas de la explosión no han sido esclarecidas. Sin la versión oficial, surgieron especulaciones distintas sobre la situación legal del establecimiento.

Mientras algunos señalaron que el taller contaba con autorización para operar, otros reportaron que Protección Civil estatal indicó que el polvorín no tenía los permisos correspondientes.

Por ello, se espera la versión oficial de las autoridades para la información concluyente sobre las condiciones en las que operaba el lugar y los factores que provocaron el estallido. La investigación busca esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las posibles responsabilidades.

¿Qué dijo La Imparable Banda Dos Reinas sobre la muerte de Juan David?

Juan David Barranco Morales, músico fallecido en Tlaxcala. FB La Imparable Banda Dos Reynas

Tras darse a conocer el fallecimiento del joven, La Imparable Banda Dos Reinas compartió un mensaje de despedida en sus redes sociales. En la publicación, sus integrantes expresaron su tristeza por la pérdida de su compañero y enviaron sus condolencias a sus familiares.

La agrupación lo recordó como un amigo y músico con quien compartieron momentos importantes, así como risas, anécdotas y experiencias. También dedicaron unas palabras a su talento y al clarinete que tocaba dentro de la banda.

El mensaje reflejó el cariño que sus compañeros sentían por él y la huella que dejó en el grupo. Para despedirlo, los músicos le dedicaron palabras de agradecimiento por el tiempo que compartieron y por haber formado parte de su historia.

La muerte de Juan David Barranco Morales representa una pérdida para sus compañeros y seres queridos, así como sus seguidores, quienes ahora lo recuerdan por su participación en la agrupación.