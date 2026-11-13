De luto, Mauricio Islas confirma la muerte de Juan Islas Mendoza: esto dijo

Mauricio Islas atraviesa un momento complicado en su vida familiar. El actor confirmó la muerte de su padre, Juan Islas Mendoza, mediante un comunicado que publicó en sus redes sociales durante la tarde de este viernes 13 de noviembre.

La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, pues hasta ahora el protagonista de telenovelas como Amor real y El manantial no había compartido información sobre el estado de salud de su papá.

Aunque no dio detalles sobre las circunstancias del fallecimiento, el actor adelantó que tendrá un encuentro con la prensa para hablar brevemente sobre lo ocurrido. La cita está programada para este sábado 14 de noviembre al mediodía, por lo que se espera que pueda compartir más información sobre este momento que enfrenta junto con su familia.

Mauricio Islas anuncia la muerte de su padre, Juan Islas Mendoza

Fue a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram donde Mauricio Islas dio a conocer el fallecimiento de su papá. El actor utilizó un comunicado de prensa para confirmar la noticia y hacer pública la muerte de Juan Islas Mendoza.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas del fallecimiento ni la edad que tenía el padre del intérprete. Tampoco otros integrantes de la familia han compartido información adicional sobre lo sucedido.

Lo que sí trascendió es que los servicios funerarios se llevarán a cabo en una funeraria ubicada en el centro de la Ciudad de México, en las inmediaciones de Paseo de la Reforma.

papá de Mauricio Islas Instagram: Mauricio Islas

Por ahora, Mauricio ha preferido mantener en privado los detalles de esta pérdida. Sin embargo, su decisión de reunirse con los reporteros permitirá conocer si está dispuesto a hablar sobre lo ocurrido y compartir algunos detalles del último adiós a su padre.

¿Cuándo hablará Mauricio Islas con los medios de comunicación?

En el mismo comunicado, el actor informó que tendrá un encuentro con los medios de comunicación este sábado 14 de noviembre a las 12:00 horas.

La reunión será breve y se espera que Mauricio Islas pueda responder algunas preguntas de los reporteros sobre la muerte de Juan Islas Mendoza. Por ahora, no se ha adelantado qué información compartirá ni si estará acompañado por otros integrantes de su familia.

La reunión será breve y se espera que Mauricio Islas pueda responder algunas preguntas de los reporteros sobre la muerte de Juan Islas Mendoza. Cuartoscuro

El protagonista de telenovelas ha mantenido una relación cercana con la prensa a lo largo de su carrera, por lo que decidió anunciar este encuentro en medio del difícil momento personal que atraviesa.

¿Quién es Mauricio Islas?

Mauricio Islas, cuyo nombre completo es Juan Mauricio Islas Ilescas, nació el 16 de agosto de 1973 en la Ciudad de México. Comenzó su carrera artística a principios de los años noventa y, desde entonces, se convirtió en uno de los rostros conocidos de las telenovelas mexicanas.

Su popularidad creció con producciones como Preciosa, Primer amor, a mil por hora, El manantial y Amor real. También trabajó en televisión internacional con proyectos de Telemundo como Prisionera, Los Plateados y Pecados ajenos.

Mauricio Islas, cuyo nombre completo es Juan Mauricio Islas Ilescas, nació el 16 de agosto de 1973 en la Ciudad de México. Instagram: mauricioislas

Más adelante participó en historias como La loba, Cielo rojo y La mujer de Judas, además de probar suerte en el cine, el teatro y los programas de competencia.

Ahora, el actor enfrenta la muerte de su padre y se prepara para hablar con los medios este sábado. Mientras tanto, sus seguidores le han expresado su apoyo a través de las redes sociales tras conocer la noticia.