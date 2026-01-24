Lula Lahfah, influencer con millones de seguidores, es hallada muerta en su departamento

La comunidad digital se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Lula Lahfah, influencer y creadora de contenido de 26 años que acumulaba más de dos millones de seguidores en Instagram. Su fallecimiento ocurrió la noche del viernes y fue confirmado por autoridades de Indonesia, luego de que amigos cercanos compartieran mensajes de despedida en redes sociales.

De acuerdo con los primeros reportes, Lula Lahfah fue encontrada sin vida en su departamento, ubicado en la zona de Dharmawangsa, al sur de Yakarta. La noticia generó conmoción inmediata entre seguidores y colegas del medio digital, quienes recordaron su cercanía, creatividad y constancia en redes.

La influencer había hablado en semanas recientes sobre problemas de salud que incluso la obligaron a pasar el Año Nuevo hospitalizada. Aunque no se dieron a conocer detalles médicos oficiales, medios locales señalaron que enfrentaba un trastorno físico que afectó su bienestar en los últimos meses.

¿Qué dijeron las autoridades sobre su muerte?

El jefe de Relaciones Públicas de la Policía de Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, confirmó el fallecimiento y precisó que se trataba de una figura pública.

"Es cierto que una influencer con las iniciales LL fue encontrada muerta en el apartamento Essence Dharmawangsa", declaró el funcionario.

Asimismo, detalló que el cuerpo fue localizado alrededor de las 18:44 WIB del viernes 23 de enero de 2026, tras el reporte de personal de seguridad del complejo habitacional. Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias del deceso.

"Actualmente, los agentes de la Unidad de Investigación Criminal del Sur de Yakarta continúan procesando la escena, en coordinación con la familia", informó Budi Hermanto, subrayando que el caso sigue bajo análisis.

Más allá de la tragedia, seguidores han destacado la dedicación de Lula Lahfah a su carrera digital. Su contenido, enfocado en estilo de vida, viajes y experiencias personales, la convirtió en una de las creadoras más influyentes de su país, construyendo una comunidad sólida y cercana.

Tras confirmarse su muerte, el creador de contenido Keanu compartió un emotivo mensaje de despedida. En sus palabras expresó incredulidad y dolor al recordar planes inconclusos y momentos compartidos. "Gracias por todas las historias, los viajes y los logros que compartimos juntas", escribió, reflejando el impacto que Lula dejó en quienes la rodeaban.

La muerte de Lula Lahfah deja un vacío en el mundo digital y reabre la conversación sobre la salud, la presión en redes y la fragilidad detrás de la vida pública de los influencers.