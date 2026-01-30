Lucía Méndez despide a Pedro Torres tras su muerte con conmovedor mensaje en redes sociales

Este viernes 30 de enero, la familia de Pedro Torres Castilla confirmó el sensible fallecimiento del productor a los 72 años de edad. La noticia fue dada a conocer a través de un mensaje compartido en las historias de Instagram, donde expresaron el profundo dolor que embarga a sus seres queridos.

Posteriormente, se difundió un comunicado oficial firmado por sus hijos Apolonia, Pedro Antonio y Emilia Torres, quienes señalaron que el productor falleció en la Ciudad de México “en paz, tranquilo y lleno de fe”, rodeado del amor de su familia más cercana, incluyendo a sus hijos, su madre, nietos y hermanos.

¿De qué murió Pedro Torres Castilla?

Aunque el comunicado no detalla el motivo del fallecimiento, la familia confirmó que Pedro Torres padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa del sistema nervioso. Durante el tiempo que duró el padecimiento, agradecieron las constantes muestras de cariño.

Pedro Torres Instagram

Pedro Torres se despidió de sus seres queridos

Meses antes de su fallecimiento, Pedro Torres organizó una emotiva reunión en un hotel de Coahuila, cerca de su domicilio, con el objetivo de despedirse de sus seres queridos. Este encuentro fue particularmente simbólico, ya que el productor recurrió al uso de Inteligencia Artificial para comunicarse con amigos y familiares, debido a las dificultades en el habla provocadas por la ELA.

Gracias a esta tecnología, Torres pudo expresar sus sentimientos, cerrar ciclos y despedirse de manera positiva, rodeado de su esposa, hijos y amigos más cercanos, dejando una huella profunda en todos los presentes.

Pedro Torres canva

¿Cuál fue su relación con Lucía Méndez?

Uno de los matrimonios más mediáticos de Pedro Torres fue con la actriz Lucía Méndez, con quien se casó alrededor de 1988 tras conocerse en Hollywood. La relación duró aproximadamente seis años y fue descrita por ambos como una etapa de gran complicidad personal y profesional.

Tras su divorcio, el productor mantuvo una relación estable con la empresaria Saddy Abuanza Delgado, quien fue su principal apoyo durante su enfermedad y lo acompañó hasta el final de sus días.

Un romance que marcó una época en el espectáculo mexicano (Foto: Mezcal Entertainment)

Lucía Méndez se despide de Pedro Torres

A través de sus redes sociales, Lucía Méndez compartió un mensaje que conmovió a sus seguidores:

Hoy se despide un genio, un visionario y el hombre que me dio el regalo más grande de mi vida: mi hijo. Pedro Antonio, gracias por tantos años de cariño y por esa unión familiar que siempre mantuvimos a pesar del tiempo. Descansa en paz, rodeado de la luz que siempre proyectaste en tu trabajo y en nuestras vidas

El mensaje fue recibido con cientos de comentarios de apoyo y condolencias, confirmando el profundo impacto que Pedro Torres dejó tanto en lo profesional como en lo humano.

¿Cuándo y dónde será velado?

La familia informó que el velorio se realizará de manera privada e íntima. En los próximos días se darán a conocer las fechas y horarios de las misas para quienes deseen acompañar a la familia en su despedida.

Pedro Torres se va dejando un legado creativo, una familia unida y el recuerdo de un hombre que enfrentó la adversidad con dignidad, fe y amor.

AAAT*