Looney Tunes al estilo Ocean's Eleven: Warner Bros. prepara película inspirada en La gran estafa

Los personajes de Looney Tunes podrían regresar a los cines con una historia muy diferente a las aventuras que han protagonizado durante décadas. Warner Bros. trabaja en una nueva producción que tomará como referencia una conocida franquicia de Hollywood.

De acuerdo con información publicada por TheWrap, Warner Bros. Pictures Animation desarrolla una película inspirada en La gran estafa (Ocean's Eleven), la saga cinematográfica que sigue a un grupo de especialistas que planea robos cuidadosamente organizados.

Aunque todavía no se conocen detalles de la historia, la propuesta apunta a combinar el humor característico de los Looney Tunes con elementos de las películas de atracos.

De qué tratará la nueva película de Looney Tunes inspirada en La gran estafa

La nueva película de Looney Tunes utilizará como referencia el concepto de Ocean's Eleven, franquicia conocida por reunir a personajes con distintas habilidades para ejecutar robos que requieren planeación y coordinación.

En la versión cinematográfica de 2001, dirigida por Steven Soderbergh, un grupo encabezado por Danny Ocean, interpretado por George Clooney, organiza un plan para robar varios casinos de Las Vegas.

La historia también cuenta con personajes interpretados por Brad Pitt, Matt Damon y Julia Roberts, entre otros integrantes de su reparto.

Sin embargo, la película animada de Warner Bros. no será necesariamente una adaptación directa de aquella historia, sino una producción que tomará elementos de su propuesta narrativa.

Hasta el momento, el estudio no ha confirmado qué personajes de Looney Tunes aparecerán en la cinta ni cuáles serán sus objetivos dentro de la trama.

Tampoco se ha anunciado si Bugs Bunny, el Pato Lucas, Piolín, Silvestre o el resto de los personajes más conocidos de la franquicia formarán parte del reparto.

Los Looney Tunes tendrán una nueva película inspirada en La gran estafa, la famosa franquicia de robos de Hollywood. Prime Video

Warner Bros. prepara nuevas películas de Looney Tunes, Tom y Jerry y Los Picapiedra

El proyecto inspirado en La gran estafa no es la única producción animada que Warner Bros. tiene en desarrollo.

El estudio también trabaja en nuevas películas basadas en personajes y franquicias que han formado parte de su catálogo durante varias décadas.

Entre los proyectos mencionados se encuentra una nueva cinta de Tom y Jerry, los personajes conocidos por sus constantes enfrentamientos y persecuciones.

Aunque la franquicia ha tenido diferentes adaptaciones cinematográficas, todavía no se han revelado detalles sobre la historia que presentará esta nueva producción.

Otro de los títulos en preparación es Meet the Flintstones, una película animada por computadora que recuperará a la familia de la Edad de Piedra.

La cinta estará dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic, quienes anteriormente trabajaron juntos en The Super Mario Bros. Movie, estrenada en 2023.

Los Picapiedra debutaron en televisión en 1960 y posteriormente tuvieron distintas adaptaciones, incluidas películas de acción real.

La nueva producción buscará llevar nuevamente a estos personajes al cine mediante una propuesta completamente animada.

Warner Bros. también desarrolla una película protagonizada por Speedy Gonzales, el ratón mexicano que forma parte del universo de Looney Tunes.

El proyecto estará a cargo de Jorge R. Gutiérrez, director de El libro de la vida y creador de la serie Maya y los tres.

Por ahora, no se han dado a conocer detalles sobre la historia que protagonizará Speedy Gonzales ni la fecha en que podría llegar a las salas.

Warner Bros. también prepara una nueva película de Tom y Jerry como parte de sus próximos proyectos animados. Warner Bros

El futuro de Looney Tunes y Warner Bros. Animation tras los cambios corporativos

Los nuevos proyectos llegan en medio de cambios empresariales que también involucran a los estudios de animación vinculados con Warner Bros.

Según la información difundida sobre la reorganización corporativa relacionada con Skydance, el plan contempla que Warner Bros. Pictures Animation, Paramount Animation y Skydance Animation mantengan operaciones independientes.

Sin embargo, todavía quedan pendientes detalles sobre la coordinación de los estudios y la manera en que se organizarán sus próximos lanzamientos.

La situación ha generado interés por el futuro de las películas animadas que se encuentran en desarrollo, especialmente aquellas basadas en franquicias reconocidas.

Uno de los antecedentes recientes es Coyote vs. Acme, producción que combina acción real y animación y que enfrentó dificultades para conseguir su estreno.

La película, protagonizada por el Coyote de Looney Tunes, quedó fuera de los planes de lanzamiento de Warner Bros. Discovery, pese a que su producción ya había concluido.

Posteriormente, el proyecto consiguió una nueva oportunidad de distribución, después de que su cancelación generara cuestionamientos sobre el destino de las películas terminadas.

En el caso de la nueva cinta de Looney Tunes inspirada en Ocean's Eleven, Warner Bros. todavía no ha informado cuándo comenzará la producción, qué personajes participarán ni si tendrá un estreno exclusivo en cines.