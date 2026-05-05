Tráiler de "Evil Dead Burn": terror, posesiones y una familia atrapada en la peor pesadilla

El universo de Evil Dead está listo para regresar a la pantalla grande con una propuesta que no escatima en brutalidad. El primer avance de “Evil Dead Burn” muestra desde sus primeras escenas una atmósfera inquietante que rápidamente escala hacia el terror absoluto.

Todo comienza en un entorno cotidiano con una cocina aparentemente tranquila. Sin embargo, la calma se rompe cuando una joven irrumpe en la casa en estado de shock, seguida por otro personaje visiblemente alterado. Lo que parecía una situación confusa se convierte en una escena perturbadora cuando golpes en la puerta anuncian la llegada de una presencia aterradora con una entidad demoníaca parasitaria con una apariencia grotesca.

El tráiler deja claro que la amenaza no es individual, sino colectiva. Una fuerza oscura comienza a propagarse, sembrando el caos dentro del hogar y transformando el ambiente familiar en un escenario de horror extremo.

Una historia marcada por la pérdida y la maldición

En el centro de la trama se encuentra una familia golpeada por la tragedia. La pérdida de un hijo, William, desencadena una serie de eventos que llevan a los personajes a un estado de vulnerabilidad emocional. Este dolor será el punto de partida para que fuerzas oscuras encuentren la oportunidad perfecta para manifestarse.

La protagonista, quien busca consuelo junto a sus suegros, descubre en el sótano un objeto clave: una copia del temido Necronomicón. Como dicta la tradición de la franquicia, pronunciar las palabras prohibidas desata una maldición imparable.

Evil Dead Burn SonyPicturesMéxico

A partir de ese momento, los miembros de la familia comienzan a transformarse en Deadites, dando paso a escenas cargadas de violencia, posesiones y sufrimiento. La narrativa apunta a explorar no solo el horror físico, sino también los lazos familiares llevados al límite… incluso más allá de la muerte.

El regreso de una franquicia legendaria del terror

La saga Evil Dead, creada por Sam Raimi, es considerada una de las más influyentes dentro del género. En esta ocasión, Raimi regresa como productor, asegurando que la esencia original mezcla de terror, gore y humor negro, se mantenga intacta.

La dirección corre a cargo de Sébastien Vaniček, quien fue seleccionado tras llamar la atención con su trabajo previo en el cine de horror. La producción también cuenta con la participación de Bruce Campbell, figura emblemática de la saga, y Lee Cronin.

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Un elenco que impulsa la nueva etapa

La película está encabezada por Souheila Yacoub, quien asume el rol principal en esta historia cargada de tensión emocional y terror. La acompañan Hunter Doohan, Luciane Buchanan y Tandi Wright.

El reparto promete dar vida a personajes complejos atrapados en una situación límite, donde la supervivencia dependerá tanto de su fortaleza emocional como de su capacidad para enfrentar lo sobrenatural.

¿Cuántas películas tiene la saga Evil Dead?

Para quienes desean adentrarse o repasar esta franquicia antes del estreno, Evil Dead cuenta con varias entregas clave que han definido su legado en el cine de terror:

La trilogía original

The Evil Dead (1981): Un clásico de bajo presupuesto que se convirtió en obra de culto.

Un clásico de bajo presupuesto que se convirtió en obra de culto. Evil Dead II (1987): Combina terror con humor negro y acción.

Combina terror con humor negro y acción. Army of Darkness (1992): Lleva la historia hacia una aventura fantástica con tintes cómicos.La era moderna

Lleva la historia hacia una aventura fantástica con tintes cómicos.La era moderna Evil Dead (2013): Reinicio más oscuro y violento dirigido por Fede Álvarez.

Reinicio más oscuro y violento dirigido por Fede Álvarez. Evil Dead Rise (2023): Traslada el horror a un entorno urbano con gran éxito.Serie complementaria

Traslada el horror a un entorno urbano con gran éxito.Serie complementaria Ash vs Evil Dead (2015–2018): Continúa la historia del icónico Ash Williams con tres temporadas llenas de acción y gore.Fecha de estreno y expectativas

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¿Cuándo se estrena "Evil Dead Burn" en México

"Evil Dead Burn" llegará a los cines de México y Latinoamérica el 9 de julio de 2026, con la promesa de convertirse en una de las películas de terror más impactantes del año.

El avance deja claro que esta nueva entrega no solo busca honrar el legado de la franquicia, sino también llevarlo a un nivel más intenso y perturbador. Entre posesiones, sangre y tragedias familiares, todo apunta a que estamos ante una de las historias más salvajes del universo Evil Dead.

AAAT*